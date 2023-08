NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (14.08.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) unter die Lupe.Mit den Plänen für die Ausgabe eines eigenen Stablecoins habe PayPal in der Vorwoche für Aufsehen gesorgt, schließlich habe noch kein anderer großer Finanzkonzern diesen Schritt gewagt. Die Anleger würden aber zurückhaltend reagieren - dabei könnte die Aktie gerade jetzt dringend positive Impulse gebrauchen.PayPal wolle in den USA schon bald einen eigenen Stablecoin namens PayPal USD (PYUSD) anbieten - eine Ankündigung, die zu Beginn der Vorwoche für eine echte Überraschung gesorgt habe. Die Aktie habe darauf zunächst mit Kursgewinnen reagiert, doch die Freude sei nur von kurzer Dauer gewesen. Bereits im weiteren Wochenverlauf seien die Kursgewinne wieder abgebröckelt. Alleine am Freitag sei die Aktie rund 2% tiefer bei 61,54 USD aus dem US-Handel gegangen. Sie taumele damit in Richtung des Mehrjahrestiefs von Ende Mai bei 58,95 USD. Von dort aus habe der Kurs bis Ende Juli in der Spitze fast 30% zugelegt, ehe er nach der Zahlenvorlage Anfang August erneut eingebrochen sei und einen Großteil der zwischenzeitlichen Kursgewinne wieder abgegeben habe. Grund dafür seien insbesondere erneut aufflammende Sorgen um die Margenentwicklung und den wachsenden Wettbewerb gewesen.Vor diesem Hintergrund könne PayPal aktuell weder mit einer fast historisch günstigen Bewertung mit einem 24er-KGV von 11 noch mit den auf lange Sicht durchaus spannenden Stablecoin-Plänen punkten. Anleger, die auf ein Comeback des Online-Bezahldienstes spekulieren würden, würden also weiterhin Geduld brauchen und sollten den Stopp bei 50 Euro im Auge behalten, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.08.2023)Börsenplätze PayPal-Aktie:Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:56,78 EUR +0,46% (14.08.2023, 12:57)