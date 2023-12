Börsenplätze PayPal-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

54,80 EUR +0,07% (11.12.2023, 11:55)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

58,94 USD +0,79% (08.12.2023, 22:00)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPL



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (11.12.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit neuen US-Inflationszahlen und diversen Notenbankentscheiden sei die vorletzte Woche vor Weihnachten vollgestopft mit Terminen. Nach einem Ende der Rekordjagd bei den wichtigen Indices sehe es nicht aus, allenfalls nach einer Verschnaufpause. Bei der PayPal-Aktie sehe die Lage allerdings kritischer aus und Anleger müssten diese Marken auf dem Schirm haben.Auf den mit Spannung erwarteten Arbeitsmarktbericht für November hätten die US-Börsen am Freitag mit Kursgewinnen reagiert. Der Leitindex Dow Jones Industrial habe um 0,36 Prozent auf 36.247 Punkte zugelegt. Er habe kurz vor der Schlussglocke einen weiteren Höchststand seit Anfang vergangenen Jahres erreicht. Nach einer fulminanten Aufwärtsbewegung seit Ende Oktober sei die Rally in dieser Woche ins Stocken geraten. Auf Wochensicht sei der Dow quasi auf der Stelle getreten. Der marktbreite S&P 500 habe am Freitag um 0,41 Prozent auf 4.604 Punkte zugelegt. Der technologielastige NASDAQ 100 sei um 0,39 Prozent auf 16.084 Zähler gestiegen.Im Kampf gegen die Inflation habe die FED die Leitzinsen kräftig angehoben, seit diesem Sommer dann habe es keine Änderungen mehr gegeben. An den Märkten habe sich zunehmend die Erwartung breit gemacht, dass im kommenden Jahr die Zinsen wieder gesenkt würden, da die Inflation zuletzt deutlich rückläufig gewesen sei und zudem mit einer Konjunkturabschwächung gerechnet worden sei. Die Hoffnung auf ein Ende der Zinserhöhung habe zuletzt den Aktienmarkt beflügelt.Auch die PayPal-Aktie habe sich in diesem Umfeld von ihrem Jahrestief lösen. Fast punktgenau habe der Titel an der psychologisch wichtigen 50-Dollar-Marke gedreht und die Bullen hätten die Aktie bis an die 60-Dollar-Marke gehievt. Nun sei seit einigen Tagen die Luft raus und dazu seien auch noch schlechte News von Amazon gekommen. Der E-Commerce-Riese wolle künftig keine Zahlung mehr mit dem PayPal-Bezahldienst Venmo akzeptieren.Die PayPal-Aktie sei auf Richtungssuche und Anleger würden weiterhin starke Nerven brauchen. Sollte der nachhaltige Ausbruch über die wichtige 60-Dollar-Marke gelingen, könnten risikofreudige Anleger dieses technische Kaufsignal für den Einstieg nutzen. Die Aktie befindet sich allerdings aktuell nicht auf der Empfehlungsliste, so Tim Temp von "Der Aktionär" zu PayPal. (Analyse vom 11.12.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link