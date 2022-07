Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

69,70 EUR -2,09% (13.07.2022, 16:03)



XETRA-Aktienkurs PayPal-Aktie:

69,62 EUR -2,81% (13.07.2022, 15:47)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

70,06 USD -1,92% (13.07.2022, 15:50)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPLV



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden. Im vierten Quartal 2021 wurden über 5,3 Milliarden Bezahlvorgänge über PayPal abgewickelt. Die Anzahl der aktiven Accounts erreichte im vierten Quartal 2021 einen Wert von 426 Millionen.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (13.07.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Online-Bezahldienstes PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPLV) unter die Lupe.Vor wenigen Augenblicken seien in den USA die neuen Inflationsdaten veröffentlicht worden. Eine weitere Steigerung drücke mächtig auf die Stimmung der Anleger und der Gesamtmarkt sei direkt abgesackt. Besonders übel sei das für Tech-Titel wie PayPal, da die Zinsen nun noch schneller steigen könnten. Anleger müssten sich nun vor einem weiteren Rücksetzer in Acht nehmen.Die PayPal-Aktie breche unmittelbar nach Veröffentlichung der neuen US-Inflationsdaten ein. Vorbörslich werde der Titel aktuell mit einem Minus von 2,5 Prozent taxiert. Das dürfte allerdings erst der Anfang sein, da parallel auch der Gesamtmarkt in die Knie gehe.Besonders kritisch sei die Lage bei der PayPal-Aktie, weil sich im Bereich zwischen 68 bis 70 Dollar eine massive Unterstützungszone aufspanne. Bedingt durch den starken Abwärtstrend stünden die Chancen, dass dieser Support halte, nicht gut. Sollte der Kurs nachhaltig unter das Jahrestief bei 67,58 Dollar sinken, werde ein starkes Verkaufssignal ausgelöst, was wiederum zu weiterem Abwärtsdruck führe.Selbst Tech-Giganten wie Amazon oder Microsoft könnten sich der schlechten Stimmung nicht entziehen. In diesem Umfeld hätten es bereits angeschlagene Werte wie PayPal besonders schwer.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PayPal-Aktie: