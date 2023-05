Die Quartalsergebnisse hätten gezeigt, dass viele Unternehmen KI als Chance sähen, um Kosten zu senken - besonders in einer herausfordernden Umgebung für Margen. Wie IBM beabsichtige auch PayPal davon zu profitieren. Das Unternehmen argumentiere, dass es dadurch effizienter werde. Natürlich sei der Markt ein wettbewerbsintensiver Ort - die Wall Street sei sich bewusst, dass auch PayPals Konkurrenten diese Tools nutzen würden. CEO Dan Schulman habe angegeben, dass KI aufgrund der "einzigartigen Datensätze und Skalierung" besonders nützlich für PayPal sein werde, um Effizienz zu unterstützen und Mehrwert für Verbraucher zu schaffen. Der CEO habe jedoch nicht genauer erläutert, was genau damit gemeint sei. Er erwarte jedoch, dass die Kosten des Unternehmens von Jahr zu Jahr sinken würden. IBM habe darauf hingewiesen, dass KI bis zu 8.000 Mitarbeiter vollständig ersetzen könnte - im Fall von PayPal scheine ein Szenario mit Entlassungen wahrscheinlich.



PayPal-Aktien (PYPL.US) im W1-Chart: Das Unternehmen setze den Ausverkauf fort, der bereits nahe an den Niveaus von Oktober 2017 liege. Im November 2021 sei der Preis unter den SMA200 gefallen und habe eine Schwäche signalisiert, die den Aktienkurs des Unternehmens noch nie in einem solchen Ausmaß getroffen habe. Der Druck habe die Bullen zweimal vom SMA200 abgedrängt, einschließlich im Herbst 2022 und im Februar 2023. Der entscheidende Widerstand scheine bei 81 US-Dollar zu liegen, wo der SMA200 verlaufe. Ein Indikator, der für aggressive Anleger auf "attraktiven Schwung" hinweisen könne - das PEG-Verhältnis, das von Peter Lynch popularisiert worden sei, sei auf 1,09 gefallen und liege nahe an historischen Tiefständen. (Quelle: xStation5 von XTB)



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert.







