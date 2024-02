Börsenplätze PayPal-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

54,73 EUR +0,57% (14.02.2024, 10:40)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

58,25 USD -3,06% (13.02.2024, 21:59)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPL



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (14.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) unter die Lupe.Die Rekordfahrt am US-Aktienmarkt habe sich am Dienstag etwas abgekühlt und auch die PayPal-Aktie sei in diesem Umfeld rund drei Prozent schwächer aus dem Handel gegangen. Von den Rekorden früherer Tage sei sie ohnehin weit entfernt, doch Paul Golding von Macquarie sei zuversichtlich, dass das Unternehmen auf den Erfolgs- und Wachstumspfad zurückfinde.In einer aktuellen Studie lobe der Analyst den Fokus des Unternehmens auf profitables Wachstum und identifiziert Schlüsselfaktoren wie die Verbesserung im Bereich "Branded Checkout", der Bereitstellung von Zahlungsdienstleistungen, der operativen Effizienz und der Verbrauchererfahrung. Trotz Herausforderungen im Bereich "Unbranded Checkout", die die Transaktionsmargen belasten würden, bleibe das Management entschlossen, langfristiges Wachstum über kurzfristige Gewinne zu verfolgen.Besonders optimistisch sei Golding hinsichtlich zukünftiger Innovationen von PayPal unter der neuen Führung um CEO Alex Chriss. Obwohl die Auswirkungen dieser Innovationen möglicherweise nicht sofort spürbar würden, könnten bereits geringfügige Verbesserungen bedeutende Auswirkungen haben. Anleger hätten indes enttäuscht auf die groß angekündigten Neuerungen beim Innovationstag im Januar reagiert.Angesichts der Aussicht auf langfristiges Wachstum, gepaart mit soliden Quartalszahlen, die einige Erwartungen übertroffen hätten, habe Golding seine Kaufempfehlung für die Aktie bestätigt. Sein Kursziel habe er wegen des konservativen Ausblicks zwar von 77 auf 75 Dollar leicht reduziert. Ausgehend vom Schlusskurs am Mittwoch signalisiere er damit aber immer noch rund 28 Prozent Luft nach oben.Mit Blick auf das angeschlagene Chartbild sollten Anleger vor dem (Wieder-)Einstieg jedoch eine nachhaltige Trendwende abwarten, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link