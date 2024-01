Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

57,91 EUR -1,40% (31.01.2024, 10:55)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

63,68 USD -0,13% (30.01.2024, 22:00)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPL



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (31.01.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - PayPal-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) unter die Lupe.Zuletzt hätten die PayPal-Aktie und ihre Investoren eine Achterbahnfahrt durchlaufen. Hintergrund sei, dass der neue CEO Alex Chriss mit großen Tönen vor dem Innovationstag etwas Große, das "die Welt schockieren wird", angekündigt habe. Der Schuss sei aber zunächst nach hinten losgegangen, denn schockiert gewesen seien eher die Anleger von dem, was der Zahlungsdienstleister präsentiert habe.Anleger hätten sich wohl mehr erhofft und nach der Veranstaltung enttäuscht reagiert. Nun habe sich die Lage beruhigt und der Titel über der psychologisch wichtigen 60-USD-Marke stabilisiert. Investoren würden zunehmend auch eine Chance sehen, denn zu den bemerkenswerten Änderungen gehöre das Krypto-Wallet, das mehrere digitale Assets wie Bitcoin und Ethereum unterstützet. Auch der im Vorjahr eingeführte Stablecoin PayPal USD habe mittlerweile mehr als 300 Mio. USD an Marktkapitalisierung erreicht.Die PayPal-Aktie habe in den vergangen Monaten einen starken Boden ausbilden können und der GD50 bei aktuell rund 60 USD mehrfach als standhafte Unterstützung fungiert, die nur kurzzeitig unterschritten worden sei. Auch die wichtige 200-Tage-Linie bei aktuell rund 63 USD hätten die Bullen erreicht. Als nächster wichtiger Schritt sollte sich der Kurs von diesem Niveau lösen und über die 65-USD-Marke klettern. Im Anschluss stehe der Ausbruch über den Widerstand am Mehrmonatshoch bei 69,21 USD an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze PayPal-Aktie: