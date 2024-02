Kursziel

PayPal-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 80,00 Buy Canaccord Genuity - 09.02.2024 80,00 Buy Monness, Crespi, Hardt & Co. - 08.02.2024 75,00 Outperform Macquarie Research - 13.02.2024 74,00 Buy Goldman Sachs - 08.02.2024 74,00 Outperform RBC Capital Markets - 08.02.2024 73,00 Buy Citigroup - 08.02.2024 70,00 Buy Truist - 08.02.2024 62,00 Neutral Daiwa Capital Markets Kazuya Nishimura 13.02.2024 62,00 Equal-weight Morgan Stanley - 08.02.2024 62,00 Neutral Piper Sandler - 08.02.2024 60,00 Market-perform BMO Capital Markets - 08.02.2024 60,00 Neutral Mizuho Securities USA - 08.02.2024 58,00 Market-perform TD Cowen Bryan Bergin 08.02.2024 56,00 In-line Evercore ISI David Togut 08.02.2024 - Hold Argus Research - 09.02.2024

Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

55,20 EUR +0,95% (27.02.2024, 16:38)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

59,85 USD +0,88% (27.02.2024, 16:27)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPL



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (27.02.2024/ac/a/n)







San Jose (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Online-Bezahldienstes PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 80,00 USD oder 56,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur PayPal-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.PayPal Holdings Inc. hat am 7. Februar die Zahlen zum vierten Quartal 2023 veröffentlicht.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur PayPal-Aktie?Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der PayPal-Aktie anbetrifft, kommt die höchste Kursprognose u.a. von Canaccord Genuity. Die dort verantwortlichen Analysten haben das Papier am 9. Februar weiterhin mit dem Rating "buy" eingestuft und das Kursziel von 80 USD genannt.Das niedrigste Kursziel für PayPal kommt dagegen von Evercore ISI: David Togut hat die Aktie des Online-Bezahldienstes am 8. Februar unverändert mit dem Rating "in-line" bewertet und das Kursziel von 65 auf 55 USD gesenkt. Das bereinigte Ergebnis von PayPal im vierten Quartal habe den Konsens übertroffen, aber die Zahl der aktiven Konten sei gegenüber dem dritten Quartal um 2,5 Millionen zurückgegangen. Die Prognose von PayPal für das Jahr 2024 habe zutiefst enttäuscht und ein flaches bereinigtes Ergebnis prognostiziert, das deutlich unter dem Konsens für ein Wachstum von 6% gelegen habe, so Analyst Togut in einer Research Note. Laut Evercore sei PayPal weiterhin mit zwei Herausforderungen konfrontiert: Dem Verlust von Marktanteilen und Kunden in seinem Marken-Wallet-Geschäft und einer negativen Mixverschiebung hin zu seiner wachstumsstarken Zahlungsplattform Braintree mit geringer Akzeptanzrate.Börsenplätze PayPal-Aktie: