Kursziel

PayPal-Aktie

(USD) Rating

PayPal-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 126,00 Overweight Morgan Stanley James Faucette 04.10.2023 110,00 Buy Canaccord Genuity Joseph Vafi 03.08.2023 100,00 Buy Monness, Crespi, Hardt & Co. - 02.10.2023 100,00 Overweight J.P. Morgan Tien-Tsin Huang 22.08.2023 100,00 Buy Citigroup Ashwin Shirvaikar 15.08.2023 92,00 Buy Mizuho Securities USA - 15.09.2023 90,00 Buy BTIG - 14.08.2023 88,00 Overweight Barclays Ramsey El-Assal 05.08.2023 77,00 Outperform Oppenheimer - 03.08.2023 70,00 Buy Truist Andrew Jeffrey 17.10.2023 69,00 Buy HSBC Saul Martinez 13.10.2023 67,00 Neutral Piper Sandler Kevin Barker 29.09.2023 66,00 Market-perform TD Cowen - 05.10.2023 65,00 In-line Evercore ISI David Togut 04.08.2023 63,00 Neutral UBS - 20.10.2023 60,00 Hold Jefferies & Co. - 09.10.2023 - Neutral Seaport Research Partners - 12.10.2023 - Market-perform MoffettNathanson - 18.09.2023

Tradegate-Aktienkurs PayPal-Aktie:

47,875 EUR +0,42% (30.10.2023, 16:57)



NASDAQ-Aktienkurs PayPal-Aktie:

50,74 USD +0,69% (30.10.2023, 16:44)



ISIN PayPal-Aktie:

US70450Y1038



WKN PayPal-Aktie:

A14R7U



Ticker-Symbol PayPal-Aktie:

2PP



NASDAQ-Symbol PayPal-Aktie:

PYPL



Kurzprofil PayPal Holdings Inc.:



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (31.10.2023/ac/a/n)







San Jose (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Online-Bezahldienstes PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) vor Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 126,00 USD oder 60,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur PayPal-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.PayPal Holdings Inc. wird am 1. November die Zahlen zum 3. Quartal 2023 veröffentlichen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der PayPal-Aktie anbetrifft, kommt das Top-Kursziel von Morgan Stanley: Am 4. Oktober hat der betreuende Analyst, James Faucette, den Titel mit "overweight" und einem Kursziel von 126 USD eingestuft. Nachdem PayPal angekündigt habe, dass seine Kredit- und Debitkarten, einschließlich der Venmo-Kredit-/Debitkarte, verfügbar sein werden, um zu Apples Wallet hinzugefügt zu werden, und dass sie für Online-Zahlungen mit der Apple-Pay-Option verwendet werden könnten, habe Faucette gesagt, dass er der Meinung sei, dass die Nachricht "eine bescheidene Erleichterung für Investoren" sein sollte. Die Besorgnis über den Verlust von Anteilen an Apple Pay sei eine Schlüsseldebatte um PayPal angesichts des schnelleren Wachstums von Apple Pay und der stärkeren Nutzung durch jüngere Verbraucher gewesen, und die Partnerschaft sei ein Schritt, um die Wettbewerbsbedenken zu zerstreuen.Die niedrigste Kursprognose für PayPal kommt dagegen von Jefferies & Co, wo die Aktie am 9. Oktober weiterhin mit dem Votum "hold" bewertet und das Kursziel von 65 auf 60 USD gesenkt worden ist.Und was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur PayPal-Aktie?Börsenplätze PayPal-Aktie: