PayPal-Aktie Firma Aktienanalyst Datum 118,00 Overweight Morgan Stanley - 02.11.2023 100,00 Buy Canaccord Genuity - 02.11.2023 81,00 Overweight Barclays Ramsey El-Assal 05.11.2023 80,00 Overweight J.P. Morgan Tien-Tsin Huang 02.11.2023 77,00 Outperform Macquarie Research - 27.10.2023 72,00 Buy Mizuho Securities USA - 14.11.2023 70,00 Outperform KGI Securities - 03.11.2023 68,00 Outperform JMP Securities David Scharf 02.11.2023 65,00 Buy DZ BANK Timo Dums 03.11.2023

56,585 USD -0,41% (17.11.2023, 21:06)



US70450Y1038



A14R7U



2PP



PYPL



PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) betreibt ein Online-Bezahlsystem. Dieser Bezahldienst bietet seinen Kunden vor allem im Online-Handel eine sichere Möglichkeit für Geld-Überweisungen - über ein PayPal-Konto, per Lastschrift oder Kreditkarte. Kunden, die sich ein Konto bei PayPal einrichten, können darüber bei zahlreichen Online-Shops die finanzielle Seite von Kauf und Verkauf abwickeln oder auch schlichtweg Geld versenden. Dabei müssen eigene Finanzdaten nicht an Dritte weitergegeben werden.



Zu den Angeboten von PayPal zählen PayPal, PayPal Credit, die Bezahl-App Venmo und die Zahlungsplattform Braintree. Die Dienste richten sich sowohl an Privat- als auch an Geschäftskunden. Das 1998 gegründete Unternehmen wurde 2002 von eBay gekauft; im Juli 2015 wurde PayPal jedoch wieder ausgegliedert und erneut als eigenständiges Unternehmen an der Börse notiert. (17.11.2023/ac/a/n)







San Jose (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Online-Bezahldienstes PayPal Holdings Inc. (ISIN: US70450Y1038, WKN: A14R7U, Ticker-Symbol: 2PP, NASDAQ-Symbol: PYPL) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 118,00 USD oder 65,00 USD? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur PayPal-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.PayPal Holdings Inc. hat am 1. November die Zahlen zum dritten Quartal 2023 veröffentlicht.Wie die Nachrichtenagentur dpa am 1. November berichtete, habe der Bezahldienst im vergangenen Quartal den Umsatz deutlich gesteigert. Die Erlöse seien im Jahresvergleich um 8 Prozent auf 7,4 Milliarden Dollar (7 Mrd. Euro) gewachsen, wie PayPal nach US-Börsenschluss mitgeteilt habe. Der Gewinn sei zugleich um 23 Prozent auf 1,02 Milliarden Dollar gesunken. PayPal habe mit der Gewinnprognose für das laufende Quartal die durchschnittliche Erwartung der Analysten übertroffen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der PayPal-Aktie anbetrifft, kommt eine der höchsten Kursprognosen von Canaccord Genuity: Am 2. November haben die Analysten für die Aktie von PayPal das Rating "buy" wiederholt und das Kursziel auf 100 USD taxiert.Am wenigsten optimistisch gestimmt für den PayPal-Titel ist DZ BANK-Analyst Timo Dums mit einem Kursziel von 65 USD. Die Aktie wurde am 3. November von "hold" auf "buy" hochgestuft.Die aktuellen Ratings und Kursziele der Aktienanalysten zur PayPal-Aktie auf einen Blick: