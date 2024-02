Für SAP sei es das dritte Rekordhoch in Folge gewesen, hier habe die US-Bank JPMorgan mit einem Kursziel von 205 Euro ein Aufwärtspotenzial von fast 20% ausgemacht. Der deutsch Software-Konzern profitiere derzeit von einer Wachstumsbeschleunigung, steigenden Margen und einem verbesserten Barmittelfluss, so JPMorgan-Analyst Toby Ogg. Dieser werde begünstigt von der laufenden Produktmigration und verstärkt von optimierten Kosten.

Auch die Siemens-Aktie erreiche am Dienstag ein historisches Hoch. Auch hier gebe es eine positive Studie und zwar von Jefferies. Siemens sei vielleicht nicht so eine interessante Wette auf das Thema Künstliche Intelligenz (KI) wie die des Konkurrenten Schneider Electric (ISIN: FR0000121972, WKN: 860180, Ticker-Symbol: SND, Euronext Paris-Symbol: SU), schreibe Analyst Simon Toennessen in seiner Studie. Doch angesichts der angestrebten Ergebniswachstumsraten (EPS) bis 2026 und eines 30%-igen Bewertungsabschlags zu den Franzosen erscheine die Siemens-Aktie sehr attraktiv. Der Markt unterschätze weiterhin die Ergebnisstärke des deutschen Konzerns. Das Kursziel habe der Experten von 185 auf 225 Euro angehoben.



Kursgewinne gebe es am Dienstag auch im Autosektor. Porsche (ISIN: DE000PAG9113, WKN: PAG911, Ticker-Symbol: P911), BMW (ISIN: DE0005190003, WKN: 519000, Ticker-Symbol: BMW, NASDAQ OTC-Symbol: BAMXF), Mercedes-Benz (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: MBG, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) und Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) würden am Mittag alle im notieren Plus.



Es sehe nicht so aus, dass sich die Bullen von den Bären so schnell die Butter vom Brot nehmen lassen würden. Schon bald dürfte es heißen: DAX bei 18.000 Punkten.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Partystimmung an der Börse halte an, so Andreas Deutsch vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Am Dienstag überwinde der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) zum ersten Mal die Marke von 17.500 Punkten - es sei der vierte Börsentag in Folge mit einem Rekordhoch. Getragen worden sei der Anstieg v.a. von Kursgewinnen im Automobilsektor und von den beiden DAX-Schwergewichten SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) und Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF).