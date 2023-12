Nach den positiven Aussagen seitens der FED würden die Börsianer nun auch von EZB-Präsidentin Christine Lagarde Hinweise auf eine Zinswende erwarten. Die Notenbank gebe ihre Entscheidung am heutigen Donnerstag um 14:15 Uhr bekannt.



Größter Gewinner im DAX sei Vonovia (ISIN DE000A1ML7J1 / WKN A1ML7J) - das Immobilienkonzern profitiere besonders von fallenden Zinsen. Im frühen Handel gewinne die Aktie neun Prozent und markiere ein neues 52-Wochen-Hoch.



Trotz der Rally seien deutsche Blue Chips insgesamt immer noch günstig bewertet. Das 2024er-KGV liege bei 12,5, der 10-Jahresdurchschnitt bei 14,1.



Die Bullen seien am Drücker und es sehe nicht so aus, als ob die Bären in den kommenden Wochen eine Chance haben würden. Zumal viele Anleger in Aktien unterinvestiert seien - das von Geldmarktfonds verwaltete Vermögen habe sich zuletzt weltweit auf 5,9 Billionen Dollar belaufen und sei damit so hoch gewesen wie nie zuvor. (14.12.2023/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Klare Signale aus den USA auf bald wieder deutlich sinkende Leitzinsen haben den DAX am Donnerstag erstmals über die Marke von 17.000 Punkten katapultiert, so Andreas Deutsch vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Seit Jahresbeginn liege der Index nun mit 22 Prozent vorne. Im November habe der DAX 9,5 Prozent an Wert gewonnen, im Dezember seien es nun weitere fünf Prozent.