Es sei möglich, dass Peking im Vorfeld des Nationalen Volkskongresses im März und auch vor der Amtseinführung von Lai Ching-te im Mai die militärischen Übungen ausweiten könnte. Carlos Casanova gehe jedoch nicht davon aus, dass die geopolitischen Risiken darüber hinaus eskalieren würden. Präsident Xi werde es wahrscheinlich vermeiden, im Vorfeld der US-Wahlen im Jahr 2024 in den Mittelpunkt zu rücken. Darüber hinaus sei die Aussicht auf eine Minderheitsregierung für Peking sogar positiv, da es die Differenzen zwischen den Fraktionen ausnutzen könne, um politische Zugeständnisse zu fordern.



Die DPP habe in der laufenden Legislaturperiode keine Mehrheit und werde ein Bündnis eingehen müssen, um genügend Sitze zu erhalten. Die DPP habe sich von 2000 bis 2008 unter Chen Shui-bian in einer ähnlichen Situation befunden. Damals habe jedoch der Sprecher der Kuomintang (KMT), Wang Jin-pyng, als Vermittler zwischen den verschiedenen Parteien fungieren können, so dass mehr Gesetze hätten verabschiedet werden können als unter dem früheren KMT-Präsidenten Ma Ying-jeou von 2008 bis 2016, als die KMT eine Mehrheit gehabt habe.



In Ermangelung eines solchen Vermittlers sei das Hauptrisiko gemäß Casanova ein wirtschaftliches. Der Experte der UBP erwarte keine Änderung der derzeitigen Wirtschaftspolitik. Insbesondere werde es für Taiwan schwieriger sein, sich von der Halbleiterherstellung weg zu diversifizieren. In der Zwischenzeit werde die "Neue Süd-Politik" der DPP die Direktinvestitionen in Südostasien und die Lohnzurückhaltung im Inland weiter fördern. (15.01.2024/ac/a/m)







Genf (www.aktiencheck.de) - Die Demokratische Fortschrittspartei (DPP) hat bei den Wahlen am 14. Januar zum dritten Mal die meisten Stimmen erhalten, so Carlos Casanova, Senior Economist Asien bei der Union Bancaire Privée (UBP).Es sei das erste Mal, dass eine politische Partei eine dritte Amtszeit erringe. Es sei jedoch kein Erdrutschsieg gewesen, da die DPP im Vergleich zu 2020 Sitze verloren habe. Zur Einordnung sollte man wissen, dass die Zustimmung zur DPP vor der letzten Wahl gering gewesen sei, aber die Proteste in Hongkong dazu geführt hätten, dass viele Wähler am Wahltag der DPP ihre Stimme gegeben hätten.