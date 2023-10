Selbst ein "Weiter so" mit der PiS dürfte allerdings unruhige Zeiten bedeuten. Eine Großdemo in Warschau zwei Wochen vor der Wahl, an der nach Angaben der Stadt rund eine Million Menschen gegen die Regierung demonstriert häten, veranschauliche die aufgeladene Stimmung. Dabei habe die PiS durch eine deutliche Steigerung von Sozialausgaben, so beim Kindergeld und den Renten, viele Wähler finanziell besser ausgestattet. Mit dem faktischen Abtreibungsverbot seit 2020 habe die PiS jedoch viele gegen sich aufgebracht. Auch die suggestiven Fragen des Referendums u.a. zur Migration und zum Renteneintrittsalter, das zeitgleich mit der Wahl abgehalten werde, würden die Stimmung eher aufheizen.



Der Wahlkampf sei vom Bestreben der PiS geprägt gewesen, den Wählern den Eindruck eines starken Landes in der EU zu vermitteln, auch um den Preis, auf Konfrontationskurs zur EU und zu Nachbarländern zu gehen. So würden bislang unerfüllte Bedingungen der EU die Auszahlung der Gelder aus dem Wiederaufbauprogramm NextGeneration im Gesamtumfang von gut 6% des BIP verhindern. Gegenüber Deutschland schlage die Regierung einen äußerst kritischen Ton an und poche auf Reparationszahlungen im Zusammenhang mit dem 2. Weltkrieg. Gleichzeitig werde versucht, den ehemaligen Ministerpräsidenten Donald Tusk, der zwischenzeitlich EU-Ratspräsident gewesen sei, zu diskreditieren. Ihm werde u.a. vorgeworfen, deutsche und EU-Interessen über polnische Interessen zu stellen.



Je schwieriger die Situation, desto beliebter die Ablenkung auf außenpolitische Themen und die Diffamierung des Gegners. Denn innenpolitisch kämpfe Polen mit schwachen Wirtschaftsdaten und einer zähen Inflation. Gleichzeitig sei die hohe Zahl ukrainischer Flüchtlinge zu integrieren. Darüber hinaus stehe der Vorwurf mangelnder Rechtsstaatlichkeit durch die EU-Kommission weiterhin im Raum und auch die abstürzenden Rankings bei der Pressefreiheit in der Regierungszeit der PiS seit 2015 von Rang 18 auf 57 (Reporter ohne Grenzen) seien unerwünschte Schlagzeilen. Ob die PiS mit ihrer Strategie erfolgreich sei, werde sich am Sonntag zeigen - inwiefern dann auch das Land davon profitiere, stehe auf einem anderen Blatt. (13.10.2023/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Kurz vor der Parlaments- und Senatswahl in Polen am 15. Oktober bleibt es spannend, so die Analysten der Helaba.Denn die Vereinigte Rechte (ZP), bei der die regierende PiS (Recht und Gerechtigkeit) und ihr Vorsitzender Kaczyński dominieren würden, dürfte nach den letzten Umfragen mit 37% der Stimmen zwar einen Vorsprung von etwa sieben Prozentpunkten vor dem Oppositionsbündnis KO (Bürgerliche Koalition) unter der Führung von Donald Tusk erreichen. Für eine Mehrheit im Sejm, dem polnischen Unterhaus, werde es aber wohl ohne zusätzliche Unterstützung nicht reichen. Die Verluste gegenüber der letzten Parlamentswahl 2019 (43% für die PiS, 26% für die KO) wären für die Regierungspartei beträchtlich, das Oppositionsbündnis würde hinzugewinnen. Damit komme der populistischen Konfederacja (Konföderation Freiheit und Unabhängigkeit), einer libertär-nationalistischen Sammelbewegung, die etwa 10% der Stimmen auf sich ziehen könnte, eine wichtige Rolle zu: Sie könnte das Zünglein an der Waage sein, z.B. als Unterstützung einer Minderheitsregierung unter der Leitung der PiS. Einzelparteien müssten es über die 5%-Hürde schaffen, Bündnisse mindestens 8% erringen. Im Senat, dessen Votum allerdings nur aufschiebende Wirkung habe, verfüge derzeit die Opposition über eine knappe Mehrheit.