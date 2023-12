Börsenplätze Paramount Global-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Paramount Global-Aktie:

14,00 EUR +5,93% (01.12.2023, 16:45)



NASDAQ-Aktienkurs Paramount Global-Aktie:

15,15 USD +5,43% (01.12.2023, 16:44)



ISIN Paramount Global-Aktie:

US92556H2067



WKN Paramount Global-Aktie:

A2PUZ3



Ticker-Symbol Paramount Global-Aktie:

0VVB



NASDAQ-Symbol Paramount Global-Aktie:

PARA



Kurzprofil Paramount Global Inc.:



Paramount Global (ISIN: US92556H2067, WKN: A2PUZ3, Ticker-Symbol: 0VVB, Nasdaq-Symbol: PARA) ist ein globales Medien-, Streaming- und Unterhaltungsunternehmen, das Inhalte für ein weltweites Publikum erstellt. (01.12.2023/ac/a/n)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Paramount Global und Apple prüfen "Streaming Angebot" - WSJ - AktiennewsGemäß Quellen, die vom "Wall Street Journal" zitiert wurden, sollen Apple und Paramount Global (ISIN: US92556H2067, WKN: A2PUZ3, Ticker-Symbol: 0VVB, Nasdaq-Symbol: PARA) Gespräche über die Möglichkeit führen, ihre Streaming-Dienste zu wettbewerbsfähigen Preisen zu kombinieren, so die Experten von XTB.Dies sei der neueste und zugleich erste Versuch seit langer Zeit, dass die beiden konkurrierenden Unterhaltungsunternehmen ihre Kräfte bündeln würden, um ihre Angebote zu optimieren.Gemäß anonymen Quellen, die mit den Verhandlungen vertraut seien, hätten die Unternehmen darüber gesprochen, Paramount+ und Apple TV+ anzubieten, was weniger kosten würde als ein separates Abonnement für beide Dienste. In diesem Stadium würden sich die Gespräche in einem sehr frühen Stadium befinden, und es sei unklar, welche Wendung sie letztendlich nehmen würden.Der Grund für die Verhandlungen solle vor allem sein, Kunden auf den Plattformen zu halten und Marktanteile zu erhöhen. Die Aktien von Paramount würden im vorbörslichen Handel um fast 5% zulegen. Eine Partnerschaft mit dem Apple TV-Riesen könnte für die Paramount-Aktien eine Wende bedeuten, die immer noch nahe an den Niveaus des Panikverkaufs von 2020 gehandelt würden. Die Aktien des Unternehmens seien bereits um fast 90% von den Hochs von 2021 gefallen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link