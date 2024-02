XETRA-Aktienkurs ParTec-Aktie:

140,00 EUR +15,70% (13.10.2023, 17:38)



ISIN ParTec-Aktie:

DE000A3E5A34



WKN ParTec-Aktie:

A3E5A3



Ticker-Symbol ParTec-Aktie:

JY0



Kurzprofil ParTec AG:



Die ParTec AG (ISIN: DE000A3E5A34, WKN: A3E5A3, Ticker-Symbol: JY0) ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von modularen Supercomputern und Quantencomputern sowie begleitender Systemsoftware. Ihr Angebot umfasst den Vertrieb zukunftsweisender High Performance Computer (HPC) und Quantencomputer (QC) sowie Beratungs- und Supportdienstleistungen in allen Bereichen der Entwicklung, des Baus und des Betriebs dieser hochentwickelten Systeme. Der Ansatz der dynamischen Modularen System Architektur (dMSA) stellt ein Alleinstellungs- und Erfolgsmerkmal der ParTec AG dar.



Weitere Informationen zum Unternehmen sowie zu den innovativen Lösungen der ParTec AG im Bereich des High Performance Computing und des Quantencomputing sind unter www.par-tec.com zu finden. (19.02.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ParTec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie der ParTec AG (ISIN: DE000A3E5A34, WKN: A3E5A3, Ticker-Symbol: JY0) unter die Lupe.ParTec sei ein seit Jahren etablierter Hot Stock. Das Münchner Unternehmen sei technologisch führend im Zukunftssektor Supercomputer. Die Gesellschaft sei recht neu an der Börse und die Aktie auch umstritten. Die Story bleibe dennoch hochspannend und das Papier befinde sich seit Jahresbeginn in einem steilen Aufwärtstrend, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 19.02.2024)