Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze ParTec-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs ParTec-Aktie:

128,00 EUR -3,76% (31.08.2023, 08:03)



XETRA-Aktienkurs ParTec-Aktie:

132,00 EUR 0,00% (31.08.2023, 09:05)



ISIN ParTec-Aktie:

DE000A3E5A34



WKN ParTec-Aktie:

A3E5A3



Ticker-Symbol ParTec-Aktie:

JY0



Kurzprofil ParTec AG:



Die ParTec AG (ISIN: DE000A3E5A34, WKN: A3E5A3, Ticker-Symbol: JY0) ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von modularen Supercomputern und Quantencomputern sowie begleitender Systemsoftware. Ihr Angebot umfasst den Vertrieb zukunftsweisender High Performance Computer (HPC) und Quantencomputer (QC) sowie Beratungs- und Supportdienstleistungen in allen Bereichen der Entwicklung, des Baus und des Betriebs dieser hochentwickelten Systeme. Der Ansatz der dynamischen Modularen System Architektur (dMSA) stellt ein Alleinstellungs- und Erfolgsmerkmal der ParTec AG dar.



Weitere Informationen zum Unternehmen sowie zu den innovativen Lösungen der ParTec AG im Bereich des High Performance Computing und des Quantencomputing sind unter www.par-tec.com zu finden. (31.08.2023/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - ParTec-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ParTec AG (ISIN: DE000A3E5A34, WKN: A3E5A3, Ticker-Symbol: JY0) weiterhin mit dem Votum "halten" ein.Die ParTec AG habe letzte Woche den vorläufigen Zuschlag für das Großprojekt "JUPITER" erhalten und werde damit den Bau des ersten Exascale-Supercomputers in Europa verantworten, womit die avisierte deutliche Top Line-Ausweitung Formen annehme, die durch die H1-Zahlen untermauert werde.Der gewonnene Auftrag am Forschungsstandort Jülich umfasse in Zusammenarbeit mit Atos und Lenovo die Installation der Hardware sowie die Bereitstellung von Software inkl. Wartung des Supercomputers. Das Auftragsvolumen betrage in Summe ca. 300 Mio. Euro. Für ParTec stelle dies nach dem Projekt MARE Nostrum V ("MN V") den nächsten Meilenstein in der Erschließung des Vendor-Geschäfts dar.Der Projektstart und erste Umsätze seien für 2023 geplant, die ParTec in die avisierten dreistelligen Mio. Euro-Umsatzsphäre pro Jahr würden vorstoßen lassen. Die vollständige Installation sollte bis Ende 2024 abgeschlossen sein. Für den Gewinn weiterer Exascale- bzw. Supercomputing-Projekte (u.a. PILLAR II; Umsatzvolumen ca. 100 Mio. Euro) verbessere sich hierdurch die Ausgangsposition deutlich. Die Auftragserteilung unterliege einer Einspruchsfrist (zehn Tage).In H1 habe ParTec einen starken Top Line-Anstieg auf 52,1 Mio. Euro realisiert. Dies entspreche einer Steigerung von 44,3% ggü. dem Jahresumsatz 2022 und sei vollständig auf die Vendor-Erlöse beim Projekt MARE Nostrum V zurückzuführen. Margenseitig habe das Unternehmen eine EBIT-Marge von 37,2% erzielt. Die Profitabilität liege damit zwar spürbar unter der FY-EBIT-Marge 2022, gleichzeitig jedoch deutlich über der von dem Analysten für 2023 angenommenen FY-Marge von 12,7%. Mit ersten Umsätzen aus dem JUPITER-Projekt dürfte es jedoch zu einer Normalisierung der Projektmarge in Richtung des von dem Analysten avisierten Niveaus kommen.Für H2 erwarte der Analyst eine letzte Schlusszahlung für MN V (ca. 15 Mio. Euro) mit einer gleichbleibenden EBIT-Marge und erste JUPITER-Projektumsätze von ca. 30 Mio. Euro (MONe: 11,0% EBIT-Marge). Ausgehend vom hohen H1-Ergebnislevel erhöhe er seine EBIT-Prognose 2023 deutlich. Der Zeitpunkt der Umsatzrealisierung dürfte in H2 einen erheblichen Einfluss auf die Erlöse für 2023 haben und berge hohes Top Line-Überraschungspotenzial in beide Richtungen. Der Vorstand erwarte eine Anzahlung von 50% des Projektvolumens (ca. 136,5 Mio. Euro) bis Ende 2023.Der JUPITER-Projektgewinn sei ein Meilenstein für das Unternehmen und ebne den Weg für zukünftige Projektgewinne und anhaltend hohes Top und Bottom Line-Wachstum. Die kräftige EBIT-Erhöhung werde indes durch die schwächere CF-Conversion konterkariert.Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt sein Rating "halten" für die ParTec-Aktie inkl. Kursziel von 111,00 Euro. (Analyse vom 31.08.2023)