Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze ParTec-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ParTec-Aktie:

116,00 EUR -5,69% (12.03.2024, 17:03)



XETRA-Aktienkurs ParTec-Aktie:

121,00 EUR -0,82% (12.03.2024, 17:36)



ISIN ParTec-Aktie:

DE000A3E5A34



WKN ParTec-Aktie:

A3E5A3



Ticker-Symbol ParTec-Aktie:

JY0



Kurzprofil ParTec AG:



Die ParTec AG (ISIN: DE000A3E5A34, WKN: A3E5A3, Ticker-Symbol: JY0) ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von modularen Supercomputern und Quantencomputern sowie begleitender Systemsoftware. Ihr Angebot umfasst den Vertrieb zukunftsweisender High Performance Computer (HPC) und Quantencomputer (QC) sowie Beratungs- und Supportdienstleistungen in allen Bereichen der Entwicklung, des Baus und des Betriebs dieser hochentwickelten Systeme. Der Ansatz der dynamischen Modularen System Architektur (dMSA) stellt ein Alleinstellungs- und Erfolgsmerkmal der ParTec AG dar.



Weitere Informationen zum Unternehmen sowie zu den innovativen Lösungen der ParTec AG im Bereich des High Performance Computing und des Quantencomputing sind unter www.par-tec.com zu finden. (12.03.2024/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - ParTec-Aktienanalyse von der Montega AG:Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, stuft die Aktie der ParTec AG (ISIN: DE000A3E5A34, WKN: A3E5A3, Ticker-Symbol: JY0) in einer aktuellen Aktienanalyse unverändert mit "halten" ein.Die französische Regierung schaffe laut einem-Artikel innerhalb der eigenen Verteidigungskräfte eine neue Einheit für Künstliche Intelligenz. Das jährliche Budget sollw mehr als 300 Millionen EUR betragen. ParTec sei nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG sehr gut positioniert, um hiervon mittelfristig profitieren zu können.Die Verwendung Künstlicher Intelligenz könne neben dem Einsatz in Konzernen und privaten Haushalten auch für militärische Zwecke erfolgen. So seien neben der Prävention von Cyberanschlägen auf nationale, digitale Infrastrukturen auch Use Cases für die Militärstrategie durch KI-Datenanalyse, in Waffensystemen und zuletzt auch für den Einsatz in der Militäradministration denkbar. Unterschiedliche Marktforschungsinstitute würden den globalen Markt für KI-Lösungen im Militärumfeld auf 7 bis 8 Mrd. USD beziffern und deutlich zweistellige CAGR bis 2030 erwarten.In einem-Artikel vom 10.03. sei in diesem Zusammenhang von Plänen der französischen Regierung berichtet worden, die das Land bei der militärischen Nutzung von KI als Nummer Eins in Europa und global als führend etablieren sollten. Im aktuellen Haushaltsplan für das Militär, der den Zeitraum von 2024 bis 2030 umfasse, seien KI-Investitionen von etwa 2 Milliarden EUR vorgesehen. Hierin enthalten sei ein Budget von "mehreren Hundert Millionen Euro" für einen Supercomputer, der 2025 in Betrieb genommen werden solle und laut dem französischen Verteidigungsministerium der leistungsstärkste Rechner Europas im Sicherheitsbereich wäre.Der KI-Vorstoß der französischen Regierung im Bereich Verteidigung unterstreiche das Wachstumspotenzial für ParTec. Bisher habe das Unternehmen seine Umsätze ausschließlich mit Projekten im wissenschaftlichen Umfeld realisiert. Hier stünden innerhalb der EU bis 2027 rund 7,2 Mrd. EUR an Fördergeldern für weiteres Wachstum zur Verfügung. Einen ersten Schritt in Richtung weiterer Anwendungsfelder würden die Münchener mit dem Angebot von Superrechnern für deutsche Unternehmen ab Mitte 2024 gehen. Das Unternehmen plane Auslieferungen von 15 bis 20 Rechnern, was einem Umsatzbeitrag von ca. 200 Mio. EUR entspräche (MONe: 50,0 Mio. EUR).Für die Realisierung von Projekterlösen aus der französischen KI-Offensive sei man mit dem langjährigen Geschäftspartner Atos aus Frankreich nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG ebenfalls gut aufgestellt. Das Unternehmen habe sich zum Absatzmarkt Defence bisher noch nicht geäußert. Die avisierte Geschäftsdynamik in den nächsten Jahren dürfte nach Erachten der Aktienanalysten der Montega AG mit einem massiven Organisationsausbau und steigenden Projektrisiken einhergehen.Die Wachstumsaussichten für ParTec seien unverändert sehr vielversprechend.Die positiven operativen Entwicklungen sind in der aktuellen Bewertung unseres Erachtens hinreichend berücksichtigt, sodass wir unser Rating "halten" inkl. Kursziel (130,00 EUR) bestätigen, so Miguel Lago Mascato, Aktienanalyst der Montega AG, zur ParTec-Aktie. (Analyse vom 12.03.2024)