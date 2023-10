Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil ParTec AG:



Die ParTec AG (ISIN: DE000A3E5A34, WKN: A3E5A3, Ticker-Symbol: JY0) ist spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von modularen Supercomputern und Quantencomputern sowie begleitender Systemsoftware. Ihr Angebot umfasst den Vertrieb zukunftsweisender High Performance Computer (HPC) und Quantencomputer (QC) sowie Beratungs- und Supportdienstleistungen in allen Bereichen der Entwicklung, des Baus und des Betriebs dieser hochentwickelten Systeme. Der Ansatz der dynamischen Modularen System Architektur (dMSA) stellt ein Alleinstellungs- und Erfolgsmerkmal der ParTec AG dar.



Weitere Informationen zum Unternehmen sowie zu den innovativen Lösungen der ParTec AG im Bereich des High Performance Computing und des Quantencomputing sind unter www.par-tec.com zu finden. (15.10.2023/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ParTec-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ParTec AG (ISIN: DE000A3E5A34, WKN: A3E5A3, Ticker-Symbol: JY0) unter die Lupe.NVIDIA-Chips landen nicht nur in Cloud-Servern bei Meta Platforms, sondern auch in gewaltigen Supercomputern landen. Ein deutsches Unternehmen sei technologisch führend in diesem Zukunftssektor.Beim Kopfrechnen habe uns Menschen bereits der Taschenrechner abgehängt. Wir würden mit Zahlen nur 0,01 Flops erreichen. Das Gehirn leiste aber beim Verarbeiten von Farben, Geräuschen, Gesichtern und Emotionen Erstaunliches. 100 Petaflops brauche ein Supercomputer, um ein Gehirn zu simulieren. Jetzt werde in Deutschland ein Supercomputer mit 1.000 Petaflops gebaut, der mit 500 Mio. Euro nicht mehr koste als bisherige Supercomputer, aber zehnmal mehr leiste. Hammer: Die Technologie für diesen modularen Supercomputer komme aus Deutschland von ParTec.ParTec baue mit Bull (Asos) den ersten Exascale-Supercomputer Europas namens Jupiter. Der Auftrag umfasse insgesamt 300 Mio. Euro. ParTec sei federführender Partner bei der Errichtung des Supercomputers in Jülich mit mindestens einer Trillion Rechenoperationen pro Sekunde. Die Münchner hätten sich dabei gegen große US-Rivalen durchgesetzt. Der Grund sei die patentierte modulare Anordnung: Mikroprozessoren würden während des Rechenvorgangs nach den momentanen Bedürfnissen jeweils neu (dynamisch) zugeordnet.Experten würden bisher "nur" rund 10% Wachstum für den Supercomputer-Markt sehen. "Ich bin 100 Prozent überzeugt: Der Markt wird definitiv schneller wachsen. Die KI-Supercomputer-Kapazitäten sind das absolute Bottleneck", so Frphwitter. Die KI-Bewegung stelle am Ende alle Prognosen in den Schatten. Auf welche möglichen Anwendungen freue sich der gelernte Ingenieur am meisten? "Wir haben enorme Datenmengen in wissenschaftlichen Artikeln, Lehrbüchern und an Patenten. Solche Patentstrukturen lagen auch dem Training für ChatGPT zugrunde. Wir schlagen in unserer Patentanmeldung vor, die Datenbanken zu trainieren mit allem, was hier vorhanden ist. Ein Supercomputer könnte endlos neue Erfindungen generieren. Wir sehen hier eine riesige Zukunft. Das ist ein gewaltiger Schritt."Natürlich gebe es auch Risiken. NVIDIA-Chips müssten etwa rechtzeitig geliefert werden. Doch allein schon aus Prestigegründen, um beim Top-1-Computer dabei zu sein, dürfte Huang das sicherstellen. Der Generalunternehmer von Supercomputern integriere in der Forschung laut Frohwitter schon neue Quantencomputer, was "hervorragend funktioniere". Den Wert des Patentportfolios schätze der CEO "potenziell sehr hoch" ein. Die ParTec-Aktie sei markteng und ein Verkauf von Großaktionären könnte den Kurs drücken. Doch Frohwitter sage, er wolle keinen Exit, sondern Supercomputer bauen, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.10.2023)