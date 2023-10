Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze Pantheon Resources-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Pantheon Resources-Aktie:

0,354 EUR +5,67% (05.10.2023, 16:17)



LSE-Aktienkurs Pantheon Resources-Aktie:

30,9595 GBp +6,76% (05.10.2023, 16:09)



ISIN Pantheon Resources-Aktie:

GB00B125SX82



WKN Pantheon Resources-Aktie:

A0JKKZ



Ticker-Symbol Pantheon Resources-Aktie:

P3K



LSE-Symbol Pantheon Resources-Aktie:

PANR



Kurzprofil Pantheon Resources PLC:



Pantheon Resources PLC (ISIN: GB00B125SX82, WKN: A0JKKZ, Ticker-Symbol: P3K, LSE-Symbol: PANR)ist ein unabhängiges Öl- und Gasexplorations- und Produktionsunternehmen mit Sitz in London. Das britische Unternehmen investiert in die Exploration und Erschließung von Öl- und Gasvorkommen. (05.10.2023/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pantheon Resources-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Pantheon Resources-Aktie (ISIN: GB00B125SX82, WKN: A0JKKZ, Ticker-Symbol: P3K, LSE-Symbol: PANR) unter die Lupe.Es sei eine bittere Woche für die Ölpreise. Schon am Montag habe der Kurs der US-Sorte WTI erste Schwäche gezeigt, bevor die Bären ihn am Mittwoch um mehr als fünf Prozent nach unten gedrückt hätten. Davon habe sich die Pantheon Resources-Aktie allerdings nicht beeindrucken lassen und notiere weiterhin über einer wichtigen Unterstützung - auch dank positiver News.Bereits am Dienstag habe das Unternehmen mitgeteilt, dass Großaktionär Michael Spencer seinen Bestand erneut vergrößert habe. Damit halte er nun insgesamt 5,95 Prozent am britischen Öl- und Gasexplorer, zuvor seien es 5,82 Prozent gewesen.Spencer habe schon im August 2021 eine Position in Höhe von 3,7 Prozent innegehabt und diese kontinuierlich ausgebaut. Er scheine also trotz des starken Einbruchs des Aktienkurses im vergangenen Jahr vom Unternehmen überzeugt zu sein.Dazu gebe es auch allen Grund, denn auf der jüngsten Investoren-Konferenz habe das Management den positiven Ausblick für sein Kodiak-Projekt bestätigt. Zudem habe die Aktie bislang, trotz stark der stark zurückgekommenen Ölpreise, wenig Schwäche gezeigt und notiere sogar noch über der 50-Tage-Linie, die derzeit bei 20,04 Britische Pence verlaufe.Die Pantheon Resources-Aktie behaupte sich trotz der jüngsten Schwäche bei den Ölpreisen. Gepaart mit einem positiven Chartbild, einem zuversichtlichen Management und weiteren Zukäufen eines Großaktionärs dürfte der Hot-Stock damit weiteres Aufwärtspotenzial haben. DER AKTIONÄR bleibe bullish mit einem Kursziel von 0,54 Euro.Anleger, die bereits investiert sind, ziehen ihren Stopp auf 0,27 Euro nach, so Michael Diertl von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.10.2023)