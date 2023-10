Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Pantheon Resources PLC (ISIN: GB00B125SX82, WKN: A0JKKZ, Ticker-Symbol: P3K, LSE-Symbol: PANR)ist ein unabhängiges Öl- und Gasexplorations- und Produktionsunternehmen mit Sitz in London. Das britische Unternehmen investiert in die Exploration und Erschließung von Öl- und Gasvorkommen. (19.10.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pantheon Resources-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Pantheon Resources-Aktie (ISIN: GB00B125SX82, WKN: A0JKKZ, Ticker-Symbol: P3K, LSE-Symbol: PANR) unter die Lupe.Pantheon Resources habe am Donnerstagmorgen ein Update zum Alkaid2-Projekt und zur Entwicklung des Ahpun-Feldes gegeben. Dieses habe das Management zuletzt gegenüber dem "Aktionär" als Gamechanger bezeichnet. Die Aktie des Öl- und Gasexplorers notiere nach der Veröffentlichung der Nachricht rund 8% im Minus.Bei der Reaktivierung des Alkaid2-Bohrlochs sei erfolgreich Öl aus dem Shelf Margin Deltaic B ("SMD-B")-Horizont gefördert worden. Damit habe das Unternehmen einen wichtigen Schritt in Richtung der gesteckten Ziele gemacht. Die Effizienz des Fracking-Prozesses sei um das Zweifache gesteigert worden, was positive Aussichten für die zukünftige Entwicklung biete.Die Fracking-Effizienz habe bei rund 50% der theoretisch möglichen gelegen und übertreffe den vorher erreichten Wert von etwa 20% deutlich. Die erhaltenen Flüssigkeitsproben hätten ein gutes Gas-Öl-Verhältnis von 3.000 - 4.000 Kubikfuß pro Barrel und eine API-Dichte von 35-36 Grad gezeigt.Die verbesserte Fracking-Technik habe eine Reduzierung der Bohrloch-Perforationen umfasst, die Verwendung von Feinsand und die Zugabe von Chemikalien zur Aufspaltung von Emulsionen. Dies habe zu einer signifikanten Steigerung der Effizienz geführt, was sich positiv auf die Entwicklungsperspektiven auswirke.Die Ergebnisse würden die Pläne zur Entwicklung des Ahpun-Feldes bestätigen, mit dem Ziel, die Endentscheidung für die Investition bis Ende 2025 zu treffen und die Produktion Anfang 2026 zu starten. Die geschätzten Kosten für die erste Produktionsphase würden sich auf etwa 120 Mio. USD belaufen und die Erschließung neuer Produktionsbrunnen beinhalten.Das Bohrloch Alkaid2 sei in der Vergangenheit das Sorgenkind von Pantheon Resources gewesen, umso positiver seien die jüngsten Fortschritte zu werten. Der Kurssturz am Donnerstag dürfte deshalb nur mit der Schwäche der Öl- und Gaspreise zu tun haben. Anleger sollten dabeibleiben, so Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.10.2023)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Pantheon Resources.