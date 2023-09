Börsenplätze Pantheon Resources-Aktie:



30,824 GBp +10,01% (18.09.2023, 11:50)



Kurzprofil Pantheon Resources PLC:



Pantheon Resources PLC (ISIN: GB00B125SX82, WKN: A0JKKZ, Ticker-Symbol: P3K, LSE-Symbol: PANR)ist ein unabhängiges Öl- und Gasexplorations- und Produktionsunternehmen mit Sitz in London. Das britische Unternehmen investiert in die Exploration und Erschließung von Öl- und Gasvorkommen. (18.09.2023/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pantheon Resources-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Pantheon Resources-Aktie (ISIN: GB00B125SX82, WKN: A0JKKZ, Ticker-Symbol: P3K, LSE-Symbol: PANR) unter die Lupe.Das Papier des in Alaska operierenden Öl- und Gasexplorers habe zuletzt deutlich zugelegt und dank eines neuen Hochs ein Kaufsignal generiert. Nun stehe der Rohstoff-Titel dem nächsten wichtigen Widerstand gegenüber.Bereits am Donnerstag, dem Tag nach der Kaufempfehlung, sei es für die Pantheon Resources-Aktie zweistellig nach oben gegangen. Dadurch habe sie das August-Hoch bei 25,98 GBp überwunden, ein Kaufsignal generiert und den höchsten Stand seit Mitte März markiert. Das Aufwärtsmomentum halte auch in der neuen Handelswoche an und Pantheon Resources notiere am Montagmittag 10% im Plus. Sogar die 30-GBp-Marke habe die Aktie inzwischen geknackt. Den Bullen stehe aber in Kürze mit der 200-Tage-Linie bei 31,64 GBp ein massiver Widerstand gegenüber. Es käme deshalb nicht überraschend, wenn die Aktie zunächst an diesem abpralle und in eine Konsolidierung übergehe. Dafür würden auch die Indikatoren sprechen. Denn der RSI befinde sich im überkauften Bereich und der MACD-Indikator auf dem höchsten Stand seit August 2022.Typischerweise pendele die Pantheon Resources-Aktie zwischen der 200-Tage-Linie und dem August-Hoch, bis der nächste bullishe Impuls dafür sorgen dürfte, dass der Kurs die 200-Tage-Linie nachhaltig überwinden könne. Sollte ihm das gelingen, stünden die Chancen gut, dass nicht nur die 40-GBp-Marke erreiche, sondern auch das Gap aus dem März geschlossen werde.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Pantheon Resources .Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link