Tradegate-Aktienkurs Pan American Silver-Aktie:

15,28 Euro +6,15% (31.07.2023, 16:41)



TSE-Aktienkurs Pan American Silver-Aktie:

22,21 USD +5,86% (31.07.2023, 16:30)



NYSE-Aktienkurs Pan American Silver-Aktie:

16,88 USD +6,36% (31.07.2023, 16:30)



ISIN Pan American Silver-Aktie:

CA6979001089



WKN Pan American Silver-Aktie:

876617



Ticker-Symbol Pan American Silver-Aktie:

PA2



TSE-Symbol Pan American Silver-Aktie:

PAAS



NYSE-Symbol Pan American Silver-Aktie:

PAAS



Kurzprofil Pan American Silver Corp.



Pan American Silver Corp. (ISIN: CA6979001089, WKN: 876617, Ticker-Symbol: PA2, TSE-Symbol: PAAS, NYSE-Symbol: PAAS) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen, welches in 1994 gegründet worden ist. Der Hauptsitz befindet sich in Vancouver. Sieben operative Minen werden in Peru, Mexiko, Argentinien und Bolivien betrieben. In 2012 wurde die Minefinders Corp. übernommen. Darüber hinaus besitzt Pan American Silver noch zahlreiche Entwicklungsprojekte. (31.07.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pan American Silver-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Silberminen-Betreibers Pan American Silver Corp. (ISIN: CA6979001089, WKN: 876617, Ticker-Symbol: PA2, TSE-Symbol: PAAS, NYSE-Symbol: PAAS) unter die Lupe.Die vergangenen Jahre seien für Silberproduzenten alles andere als einfach gewesen. Der niedrige Silberpreis habe die Margen zusammenschrumpfen lassen. In vielen Quartalen seien gar Verluste zu Buche gestanden. Das habe nicht nur die kleinen Silberproduzenten betroffen, sondern auch Riesen wie Pan American Silver. Doch statt den Kopf in den Sand zu stecken, habe Pan American Silver investiert und Yamana Gold - mit Hilfe von Agnico-Eagle Mines - übernommen.Zuletzt sei bei Pan American Silver aber auch der Check des Portfolios auf der Tagesordnung gestanden. Dass nach der Mega-Übernahme von Yamana Gold einige Projekte verkauft werden sollten, sei klar gewesen. Heute melde der Konzern den Verkauf von gleich drei Projekten. Im Mittelpunkt stehe das riesige Mara-Kupfer-Gold-Projekt in Argentinien. Bislang sei das in einem Joint-Venture entwickelt worden. Es sei aber kein Geheimnis gewesen, dass Joint-Venture-Partner Glencore die volle Kontrolle habe haben wollen. Glencore habe im Vorfeld bereits Newmont aus dem Projekt herausgekauft. Für den Anteil von Pan American Silver zahle Glencore 475 Mio. USD Cash. Nun habe Glencore die Möglichkeit, das Projekt alleine zu bauen und anschließend über rund 30 Jahre Kupfer und Gold abzubauen. Pan American Silver könne im Gegenzug die Kasse auffüllen. Nach den mageren letzten Quartalen dürfte das dem kanadischen Konzern gelegen kommen.Außerdem habe Pan American Silver den Verkauf seines 92,3%-Anteils an der Morococha Mine in Peru an ein lokales Minenunternehmen bekanntgegeben. Das Unternehmen erhalte dafür 25 Mio. USD Cash. Zudem spüle der Verkauf von 57,75% an dem Agua de la Falda Projekt in Chile an Rio Tinto 45,5 Mio. USD in die Kasse.Für Pan American Silver mache es Sinn, das Portolio zu straffen. Die Verkäufe kämen nicht überraschend, eher überrasche es, dass sie doch recht zügig über die Bühne gehen würden. Pan American Silver bleibe für Anleger, die mit einem höheren Silberpreis rechnen würden, ein spannendes Investment, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 31.07.2023)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Pan American Silver.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Pan American Silver-Aktie: