Börsenplätze Pan American Silver-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Pan American Silver-Aktie:

14,295 Euro +0,56% (29.11.2023, 15:41)



TSE-Aktienkurs Pan American Silver-Aktie:

21,31 USD +0,52% (29.11.2023, 15:41)



NYSE-Aktienkurs Pan American Silver-Aktie:

15,69 USD +0,51% (29.11.2023, 15:41)



ISIN Pan American Silver-Aktie:

CA6979001089



WKN Pan American Silver-Aktie:

876617



Ticker-Symbol Pan American Silver-Aktie:

PA2



TSE-Symbol Pan American Silver-Aktie:

PAAS



NYSE-Symbol Pan American Silver-Aktie:

PAAS



Kurzprofil Pan American Silver Corp.



Pan American Silver Corp. (ISIN: CA6979001089, WKN: 876617, Ticker-Symbol: PA2, TSE-Symbol: PAAS, NYSE-Symbol: PAAS) ist kanadisches Silberminen-Unternehmen, welches in 1994 gegründet worden ist. Der Hauptsitz befindet sich in Vancouver. Sieben operative Minen werden in Peru, Mexiko, Argentinien und Bolivien betrieben. In 2012 wurde die Minefinders Corp. übernommen. Darüber hinaus besitzt Pan American Silver noch zahlreiche Entwicklungsprojekte. (29.11.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Pan American Silver-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Diertl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Silberminen-Betreibers Pan American Silver Corp. (ISIN: CA6979001089, WKN: 876617, Ticker-Symbol: PA2, TSE-Symbol: PAAS, NYSE-Symbol: PAAS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Goldpreis notiere nur noch rund 40 Dollar unter seinem Allzeithoch und auch Silber würden lediglich rund fünf Prozent fehlen, um ein neues Jahreshoch zu markieren. Bei den Minenaktien sei davon allerdings noch recht wenig zu spüren. Sollten die Edelmetalle jedoch ihre Hochs überwinden, könnten vor allem die Silberminen wieder glänzen.Um rund zwölf Prozent habe sich Gold seit Anfang des Jahres verteuert. Silber hingegen habe sich deutlich schwächer präsentiert und es bislang auf nicht einmal fünf Prozent Rendite gebracht. Damit habe der kleine Bruder zwar den marktbreiten S&P 500 (rund 18 Prozent Plus seit Jahresbeginn) deutlich underperformt, sich aber immer noch besser als die Aktien der meisten Produzenten geschlagen.Ein Beispiel dafür sei Pan American Silver. Die Aktie des in Nord- und Südamerika operierenden Unternehmens koste rund sieben Prozent weniger als noch am Jahresanfang, obwohl der Preis für eine Unze Silber sogar leicht gestiegen sei. Grund dafür sei, dass der Minenbetreiber im laufenden Jahr die Inflation stark zu spüren bekommen habe. Vor allem die Lohnkosten seien stark angestiegen.Das habe sich auch in den Q3-Zahlen widergespiegelt, die Pan American Anfang November präsentiert habe. Die Produktionskosten seien mit 18,19 Dollar pro Unze höher als noch im Vorjahresquartal gewesen, wodurch der bereinigte Gewinn auf lediglich 1 Cent pro Aktie geschrumpft sei und damit deutlich unter den Erwartungen der Analysten gelegen habe.Ein neues Allzeithoch bei Gold sei notwendig, damit Silber und final auch Minenaktien wieder durchstarten könnten."Der Aktionär" bleibt sowohl für die Edelmetalle als auch Pan American als Einzelwert bullish, so Michael Diertl. (Analyse vom 29.11.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link