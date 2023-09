NASDAQ-Aktienkurs Palo Alto Networks-Aktie:

235,18 USD +1,41% (28.09.2023, 22:00)



ISIN Palo Alto Networks-Aktie:

US6974351057



WKN Palo Alto Networks-Aktie:

A1JZ0Q



Ticker-Symbol Palo Alto Networks-Aktie:

5AP



NASDAQ-Symbol Palo Alto Networks-Aktie:

PANW



Kurzprofil Palo Alto Networks Inc.:



Palo Alto Networks (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker-Symbol: 5AP, NASDAQ-Symbol PANW) vermarktet eine innovative Software-Plattform, die den immer komplexer werdenden Anforderungen Unternehmen, Dienstleistern und Regierungsbehörden an die Sicherheit ihrer Systeme und Netzwerke gerecht wird. Die Plattform des Unternehmens ermöglicht detaillierte Einblicke in den gesamten Datenverkehr und alle Anwendungen auf der Benutzerebene, und zwar zu allen Zeiten und bei voller Geschwindigkeit des Netzes. Ziel ist es, die Datennutzung, den Inhalt und die Risiken zu kontrollieren sowie Cyber-Bedrohungen abzuwehren. (29.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





London (www.aktiencheck.de) - Palo Alto Networks-Aktienanalyse von HSBC:HSBC nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Coverage für die Aktie von Palo Alto Networks Inc. (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker-Symbol: 5AP, NASDAQ-Symbol PANW) auf.Der US-Technologiesektor erfahre Rückenwind, der die operative Leistung einiger, aber nicht aller Unternehmen unterstützen werde, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. HSBC sehe vielversprechende Aussichten für künstliche Intelligenz, sage jedoch, dass der Zeitpunkt ungewiss sei, während die Nachfrage nach Cloud und digitaler Transformation stark bleibe. Die britische Bank bevorzuge Unternehmen, die sich in einer kritischen Phase ihrer Geschäftstätigkeit befinden würden und mit ihren fremdfinanzierten Betriebsmodellen in der Lage seien, angesichts der starken Nachfrage eine bessere operative Leistung zu erbringen als andere Unternehmen.HSBC hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Palo Alto Networks-Aktie mit dem Rating "hold" und einem Kursziel von 242 USD in die Bewertung aufgenommen. (Analyse vom 29.09.2023)Börsenplätze Palo Alto Networks-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Palo Alto Networks-Aktie:223,90 EUR +0,56% (29.09.2023, 13:58)