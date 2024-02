NASDAQ-Aktienkurs Palo Alto Networks-Aktie:

366,09 USD -0,07% (20.02.2024, 22:00)



ISIN Palo Alto Networks-Aktie:

US6974351057



WKN Palo Alto Networks-Aktie:

A1JZ0Q



Ticker-Symbol Palo Alto Networks-Aktie:

5AP



NASDAQ-Symbol Palo Alto Networks-Aktie:

PANW



Kurzprofil Palo Alto Networks Inc.:



Palo Alto Networks (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker-Symbol: 5AP, NASDAQ-Symbol PANW) vermarktet eine innovative Software-Plattform, die den immer komplexer werdenden Anforderungen Unternehmen, Dienstleistern und Regierungsbehörden an die Sicherheit ihrer Systeme und Netzwerke gerecht wird. Die Plattform des Unternehmens ermöglicht detaillierte Einblicke in den gesamten Datenverkehr und alle Anwendungen auf der Benutzerebene, und zwar zu allen Zeiten und bei voller Geschwindigkeit des Netzes. Ziel ist es, die Datennutzung, den Inhalt und die Risiken zu kontrollieren sowie Cyber-Bedrohungen abzuwehren. (21.02.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Palo Alto Networks-Aktienanalyse von TD Cowen:Die Analysten von TD Cowen stufen die Aktie von Palo Alto Networks Inc. (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker-Symbol: 5AP, NASDAQ-Symbol PANW) weiterhin mit "outperform" ein, senken aber das Kursziel von 400 USD auf 350 USD.TD Cowen habe gesagt, dass ihre Zielreduzierung die Umsätze/Fakturierungen widerspiegele, die aufgrund der Schwäche des Bundes unter dem Konsens liegen würden. Das Unternehmen habe eine gesunde Gesamtnachfrage nach Sicherheitslösungen festgestellt, aber es werde erwartet, dass ein Programm zur Beseitigung von Hindernissen bei der Einführung von Plattformen die kurzfristige Umsatzentwicklung beeinträchtigen werde.Die Analysten von TD Cowen haben in einer aktuellen Aktienanalyse das "outperform"-Rating für die Palo Alto Networks-Aktie bestätigt. (Analyse vom 21.02.2024)Börsenplätze Palo Alto Networks-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Palo Alto Networks-Aktie:254,90 EUR -24,75% (21.02.2024, 15:26)