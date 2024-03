Tradegate-Aktienkurs Palo Alto Networks-Aktie:

264,65 EUR -0,08% (22.03.2024, 15:16)



NASDAQ-Aktienkurs Palo Alto Networks-Aktie:

290,24 USD +0,91% (22.03.2024, 15:01)



ISIN Palo Alto Networks-Aktie:

US6974351057



WKN Palo Alto Networks-Aktie:

A1JZ0Q



Ticker-Symbol Palo Alto Networks-Aktie:

5AP



NASDAQ-Symbol Palo Alto Networks-Aktie:

PANW



Kurzprofil Palo Alto Networks Inc.:



Palo Alto Networks (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker-Symbol: 5AP, NASDAQ-Symbol PANW) vermarktet eine innovative Software-Plattform, die den immer komplexer werdenden Anforderungen Unternehmen, Dienstleistern und Regierungsbehörden an die Sicherheit ihrer Systeme und Netzwerke gerecht wird. Die Plattform des Unternehmens ermöglicht detaillierte Einblicke in den gesamten Datenverkehr und alle Anwendungen auf der Benutzerebene, und zwar zu allen Zeiten und bei voller Geschwindigkeit des Netzes. Ziel ist es, die Datennutzung, den Inhalt und die Risiken zu kontrollieren sowie Cyber-Bedrohungen abzuwehren. (22.03.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Palo Alto Networks-Aktienanalyse von Argus Research:Die Analysten von Argus Research stufen die Aktie von Palo Alto Networks Inc. (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker-Symbol: 5AP, NASDAQ-Symbol PANW) weiterhin mit "buy" ein.Die Palo Alto Networks-Aktie sei gefallen, nachdem das Unternehmen seine Umsatz- und Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2024 im Zuge der Einführung einer neuen Vermarktungsstrategie gesenkt habe.Argus sehe Palo Alto jedoch als einen starken Wettbewerber im stark fragmentierten, aber schnell wachsenden Bereich der Cybersicherheit. Das Cybersecurity-Umfeld werde immer toxischer, da generative KI sowohl zum Guten als auch zum Schlechten eingesetzt werden könne. Palo Alto hebe sich weiterhin von seinen Branchenkollegen ab, nicht nur durch seine erstklassige Technologie, die in eine umfassende Cybersecurity-Plattform integriert sei, sondern auch durch seinen schnellen Produktinnovationszyklus.Die Analysten von Argus Research stufen die Aktie von Palo Alto Networks unverändert mit "buy" ein und heben das Kursziel von 290 auf 336 USD. (Analyse vom 22.03.2024)Börsenplätze Palo Alto Networks-Aktie: