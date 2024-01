NASDAQ-Aktienkurs Palo Alto Networks-Aktie:

282,93 USD -0,13% (05.01.2023, 22:00)



ISIN Palo Alto Networks-Aktie:

US6974351057



WKN Palo Alto Networks-Aktie:

A1JZ0Q



Ticker-Symbol Palo Alto Networks-Aktie:

5AP



NASDAQ-Symbol Palo Alto Networks-Aktie:

PANW



Kurzprofil Palo Alto Networks Inc.:



Palo Alto Networks (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker-Symbol: 5AP, NASDAQ-Symbol PANW) vermarktet eine innovative Software-Plattform, die den immer komplexer werdenden Anforderungen Unternehmen, Dienstleistern und Regierungsbehörden an die Sicherheit ihrer Systeme und Netzwerke gerecht wird. Die Plattform des Unternehmens ermöglicht detaillierte Einblicke in den gesamten Datenverkehr und alle Anwendungen auf der Benutzerebene, und zwar zu allen Zeiten und bei voller Geschwindigkeit des Netzes. Ziel ist es, die Datennutzung, den Inhalt und die Risiken zu kontrollieren sowie Cyber-Bedrohungen abzuwehren. (08.01.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Palo Alto Networks-Aktienanalyse von Jefferies & Co:Die Analysten von Jefferies & Co stufen die Aktie von Palo Alto Networks Inc. (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker-Symbol: 5AP, NASDAQ-Symbol PANW) weiterhin mit "buy" ein.Jefferies gehe davon aus, dass 2024 ein weiteres positives Jahr für Software sein werde, sage aber, dass die Gruppe im Vergleich zu 2023 wahrscheinlich moderatere Renditen verzeichnen werde. Die erste Jahreshälfte 2024 könnte angesichts der Rally im vierten Quartal und dem saisonalen "Glatteis" im ersten Quartal eine Herausforderung sein, so die Analysten. Das Unternehmen würde sich selektiv für eine bessere zweite Jahreshälfte positionieren, die von einer fundamentalen Beschleunigung, einer verstärkten Einführung von künstlicher Intelligenz, niedrigeren Zinssätzen, "immer noch angemessenen" Bewertungen und einer potenziellen Zunahme von Übernahmen angetrieben werde. Anleger sollten Software 2024 übergewichten, aber mit moderateren Renditen rechnen, so Jefferies.Die Analysten von Jefferies & Co stufen die Aktie von Palo Alto Networks unverändert mit "buy" ein und erhöhen das Kursziel von 285 auf 350 USD. (Analyse vom 05.01.2023)Börsenplätze Palo Alto Networks-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Palo Alto Networks-Aktie:260,05 EUR +0,56% (08.01.2023, 13:55)