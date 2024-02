Tradegate-Aktienkurs Palo Alto Networks-Aktie:

262,35 EUR -22,55% (21.02.2024, 11:35)



NASDAQ-Aktienkurs Palo Alto Networks-Aktie:

366,09 USD -0,07% (20.02.2024)



ISIN Palo Alto Networks-Aktie:

US6974351057



WKN Palo Alto Networks-Aktie:

A1JZ0Q



Ticker-Symbol Palo Alto Networks-Aktie:

5AP



NASDAQ-Symbol Palo Alto Networks-Aktie:

PANW



Kurzprofil Palo Alto Networks Inc.:



Palo Alto Networks (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker-Symbol: 5AP, NASDAQ-Symbol PANW) vermarktet eine innovative Software-Plattform, die den immer komplexer werdenden Anforderungen Unternehmen, Dienstleistern und Regierungsbehörden an die Sicherheit ihrer Systeme und Netzwerke gerecht wird. Die Plattform des Unternehmens ermöglicht detaillierte Einblicke in den gesamten Datenverkehr und alle Anwendungen auf der Benutzerebene, und zwar zu allen Zeiten und bei voller Geschwindigkeit des Netzes. Ziel ist es, die Datennutzung, den Inhalt und die Risiken zu kontrollieren sowie Cyber-Bedrohungen abzuwehren. (21.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Berlin (www.aktiencheck.de) - Palo Alto Networks-Aktienanalyse von LYNX Broker:Achim Mautz von LYXN Broker nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Palo Alto Networks Inc. (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker-Symbol: 5AP, NASDAQ-Symbol PANW) unter die Lupe.Das Cybersicherheitsunternehmen habe in den letzten Monaten gute Kaufsignale geliefert. So habe die Palo Alto-Aktie insgesamt drei Ausbrüche in eindrucksvoller Manier umsetzen können. Der erste richtungsweisende Breakout habe Ende November des vorigen Jahres stattgefunden. Dann sei es nach einer Korrekturphase zu Jahresbeginn steil nach oben gegangen und wenig später ein weiteres Mal, als die Konsolidierung bei rund 350 USD gebrochen worden sei."Alles in allem eine sensationelle Vorstellung. Gestern nach Börsenschluss präsentierte das Unternehmen seine Ergebnisse für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2024 und übertraf hierbei mit einem Gewinn je Aktie von 1.46 USD die Konsensschätzung der Analysten von 1.30 USD je Aktie. Der Umsatz stieg auf satte 1.98 Milliarden USD und konnte im Jahresvergleich um 19.3 Prozent gesteigert werden", erkläre der Marktexperte.Dennoch sei der Kurs der Aktie im nachbörslichen Handel um mehr als 20% gefallen. Was sei hier passiert? Für das dritte Quartal habe der Konzern sowohl seine Gewinn- als auch seine Umsatzaussichten nach unten revidiert. Auch das Gesamtjahr 2024 dürfte wohl nicht ganz die bisherigen Erwartungen erfüllen. Nach einem Anstieg von rund +60 Prozent innerhalb weniger Monate seien die Kurse wohl etwas über das Ziel hinausgeschossen. Gewinn- oder Umsatzwarnungen kämen nach einer solchen Rally eher schlecht an und der Markt verzeihe hierbei keine Fehler. Es werde einige Wochen dauern, bis sich Anleger vom Schock des zu erwartenden Absturzes erholen würden. Die Aussichten bewerte Mautz daher neutral. (Analyse vom 21.02.2024)Börsenplätze Palo Alto Networks-Aktie: