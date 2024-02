NASDAQ-Aktienkurs Palo Alto Networks-Aktie:

Kurzprofil Palo Alto Networks Inc.:



Palo Alto Networks (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker-Symbol: 5AP, NASDAQ-Symbol PANW) vermarktet eine innovative Software-Plattform, die den immer komplexer werdenden Anforderungen Unternehmen, Dienstleistern und Regierungsbehörden an die Sicherheit ihrer Systeme und Netzwerke gerecht wird. Die Plattform des Unternehmens ermöglicht detaillierte Einblicke in den gesamten Datenverkehr und alle Anwendungen auf der Benutzerebene, und zwar zu allen Zeiten und bei voller Geschwindigkeit des Netzes. Ziel ist es, die Datennutzung, den Inhalt und die Risiken zu kontrollieren sowie Cyber-Bedrohungen abzuwehren. (21.02.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Palo Alto Networks-Aktienanalyse von BTIG:Die Analysten von BTIG stufen die Aktie von Palo Alto Networks Inc. (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker-Symbol: 5AP, NASDAQ-Symbol PANW) weiterhin mit "buy" ein, reduzieren aber das Kursziel von 426 USD auf 366 USD.Das Unternehmen habe ein "raues" zweites Quartal gemeldet, in dem die Umsätze "fast im Rahmen" gelegen hätten, aber die Prognosen für 2024 reduziert worden seien und unter den Schätzungen gelegen hätten. BTIG füge jedoch hinzu, dass das Quartal zwar "frustrierend" gewesen sei, die aktualisierte Prognose des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2024 jedoch "weitgehend entschärft" worden sei, und das Analysehaus glaube, dass sich das Wachstum in den nächsten 6-12 Monaten wieder beschleunigen könne.Die Analysten von BTIG haben in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Palo Alto Networks-Aktie bestätigt. (Analyse vom 21.02.2024)Börsenplätze Palo Alto Networks-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Palo Alto Networks-Aktie:254,90 EUR -24,75% (21.02.2024, 15:26)