Kurzprofil Palo Alto Networks Inc.:



Palo Alto Networks (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker-Symbol: 5AP, NASDAQ-Symbol PANW) vermarktet eine innovative Software-Plattform, die den immer komplexer werdenden Anforderungen Unternehmen, Dienstleistern und Regierungsbehörden an die Sicherheit ihrer Systeme und Netzwerke gerecht wird. Die Plattform des Unternehmens ermöglicht detaillierte Einblicke in den gesamten Datenverkehr und alle Anwendungen auf der Benutzerebene, und zwar zu allen Zeiten und bei voller Geschwindigkeit des Netzes. Ziel ist es, die Datennutzung, den Inhalt und die Risiken zu kontrollieren sowie Cyber-Bedrohungen abzuwehren. (28.02.2024/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - Palo Alto Networks-Aktienanalyse von Jefferies & Co:Joseph Gallo, Analyst von Jefferies & Co, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie von Palo Alto Networks Inc. (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker-Symbol: 5AP, NASDAQ-Symbol PANW).Palo Alto Networks habe in diesem Monat die Ernennung von Dan Campbell, der zuvor Präsident von Arrow ECS, Nordamerika, gewesen sei, zum neuen President of North America Sales bekannt gegeben. Der Analyst sehe diesen Schritt zwar positiv, da Campbells Erfahrung im Channel von Vorteil sein dürfte, wenn man bedenke, wie sich Palo Alos Fokus auf die Plattformisierung auf den Channel auswirke, weise aber auch darauf hin, dass ein neuer Vertriebschef in der Vergangenheit "potenziell zu mehr Veränderungen führt und zu einer vorübergehenden Störung führen könnte, während sich das Team einlebt."Joseph Gallo, Analyst von Jefferies & Co, bewertet die Palo Alto Networks-Aktie mit dem Votum "buy". Das Kursziel laute 365,00 USD. (Analyse vom 27.02.2024)Börsenplätze Palo Alto Networks-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Palo Alto Networks-Aktie:288,70 EUR -0,53% (28.02.2024, 12:19)