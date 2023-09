Tradegate-Aktienkurs Palo Alto Networks-Aktie:

229,25 EUR +0,04% (13.09.2023, 09:09)



NASDAQ-Aktienkurs Palo Alto Networks-Aktie:

245,73 USD -2,93% (12.09.2023, 22:00)



ISIN Palo Alto Networks-Aktie:

US6974351057



WKN Palo Alto Networks-Aktie:

A1JZ0Q



Ticker-Symbol Palo Alto Networks-Aktie:

5AP



NASDAQ-Symbol Palo Alto Networks-Aktie:

PANW



Kurzprofil Palo Alto Networks Inc.:



Palo Alto Networks (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker-Symbol: 5AP, NASDAQ-Symbol PANW) vermarktet eine innovative Software-Plattform, die den immer komplexer werdenden Anforderungen Unternehmen, Dienstleistern und Regierungsbehörden an die Sicherheit ihrer Systeme und Netzwerke gerecht wird. Die Plattform des Unternehmens ermöglicht detaillierte Einblicke in den gesamten Datenverkehr und alle Anwendungen auf der Benutzerebene, und zwar zu allen Zeiten und bei voller Geschwindigkeit des Netzes. Ziel ist es, die Datennutzung, den Inhalt und die Risiken zu kontrollieren sowie Cyber-Bedrohungen abzuwehren. (13.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Palo Alto Networks-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie von Palo Alto Networks Inc. (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker-Symbol: 5AP, NASDAQ-Symbol PANW) unter die Lupe.Regelmäßig filtern wir unser Anlageuniversum nach dem Kriterium der Relativen Stärke nach Levy (RSL), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Die Zielsetzung dabei sei, trendstarke Momentumwerte zu identifizieren. Im Fall der Aktie von Palo Alto Networks komme zu dieser quantitativen Auswertung noch ein überaus spannender Chartverlauf hinzu. Zunächst habe der Rückschlag vom August einen lehrbuchmäßigen Pullback an die alten Rekordstände bei gut 200 USD gebracht. Von dieser Unterstützung habe sich der Technologietitel wieder deutlich nach oben absetzen können und dabei sogar ein Aufwärtsgap (221,77 USD zu 226,32 USD) gerissen. Da diese Kurslücke bisher nicht geschlossen worden sei, unterstreiche das die Ambitionen der Bullen.In diesem Zusammenhang habe das Papier einen weiteren wichtigen Taktgeber jüngst überboten. Als solchen würden die Analysten den Korrekturtrend seit Anfang Juli (akt. bei 246,92 USD) definieren, denn dank des Sprungs über diese Hürde kann die jüngste Kursentwicklung als trendbestätigende Flagge interpretiert würden. Zur Belohnung würden nun neue Rekordhochs oberhalb der Marke von 258,88 USD winken.Rein rechnerisch lasse sich das Kursziel aus der beschriebenen Konsolidierungsflagge auf gut 280 USD taxieren. Als Stopp bietet sich dagegen die oben genannte Kurslücke an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 13.09.2023)Börsenplätze Palo Alto Networks-Aktie: