Palo Alto Networks (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker-Symbol: 5AP, NASDAQ-Symbol PANW) vermarktet eine innovative Software-Plattform, die den immer komplexer werdenden Anforderungen Unternehmen, Dienstleistern und Regierungsbehörden an die Sicherheit ihrer Systeme und Netzwerke gerecht wird. Die Plattform des Unternehmens ermöglicht detaillierte Einblicke in den gesamten Datenverkehr und alle Anwendungen auf der Benutzerebene, und zwar zu allen Zeiten und bei voller Geschwindigkeit des Netzes. Ziel ist es, die Datennutzung, den Inhalt und die Risiken zu kontrollieren sowie Cyber-Bedrohungen abzuwehren. (21.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palo Alto Networks-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Palo Alto Networks Inc. (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker-Symbol: 5AP, NASDAQ-Symbol PANW) unter die Lupe.Das Cybersicherheitsunternehmen habe am Dienstag nach US-Börsenschluss seine Zahlen für das zweite Quartal sowie einen Ausblick auf den weiteren Jahresverlauf vorgelegt. Beim Ausblick habe Palo Alto Networks jedoch enttäuscht. Die Aktie sei nachbörslich massiv eingebrochen. Mehr als 20 Prozent sei es abwärts auf 366,09 Dollar gegangen.Das Unternehmen habe seinen Umsatz im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2023/2024 um 19 Prozent auf 1,98 Mrd. Dollar gesteigert. Erwartet worden seien im Vorfeld Einnahmen in Höhe von 1,97 Mrd. Dollar. Das Wachstum verlangsame sich damit aber sukzessive. Im zweiten Quartal des vergangenen Jahres habe der Umsatz noch um 26 Prozent zulegen können, ein Jahr zuvor sogar um 30 Prozent.Das operative Ergebnis sei im Berichtszeitraum auf 53,6 Mio. Dollar gestiegen. Im entsprechenden Vorjahreszeitraum hätten hier 39,9 Mio. Dollar zu Buche gestanden. Ohne Berücksichtigung von Sonderposten habe Palo Alto Networks im zweiten Quartal einen Gewinn von 1,46 Dollar pro Aktie erzielt und damit die Schätzungen von 1,30 Dollar übertroffen.Die Palo Alto Networks-Aktie sei zuletzt von einem Rekord zum nächsten geeilt. Nun müsse der Titel einen Dämpfer hinnehmen. AKTIONÄR-Leser liegen seit der Empfehlung aber weiterhin mit mehr als 80 Prozent komfortabel im Plus, so Marion Schlegel. (Analyse vom 21.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link