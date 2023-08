NASDAQ-Aktienkurs Palo Alto Networks-Aktie:

240,81 USD +14,84% (21.08.2023)



ISIN Palo Alto Networks-Aktie:

US6974351057



WKN Palo Alto Networks-Aktie:

A1JZ0Q



Ticker-Symbol Palo Alto Networks-Aktie:

5AP



NASDAQ-Symbol Palo Alto Networks-Aktie:

PANW



Kurzprofil Palo Alto Networks Inc.:



Palo Alto Networks (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker-Symbol: 5AP, NASDAQ-Symbol PANW) vermarktet eine innovative Software-Plattform, die den immer komplexer werdenden Anforderungen Unternehmen, Dienstleistern und Regierungsbehörden an die Sicherheit ihrer Systeme und Netzwerke gerecht wird. Die Plattform des Unternehmens ermöglicht detaillierte Einblicke in den gesamten Datenverkehr und alle Anwendungen auf der Benutzerebene, und zwar zu allen Zeiten und bei voller Geschwindigkeit des Netzes. Ziel ist es, die Datennutzung, den Inhalt und die Risiken zu kontrollieren sowie Cyber-Bedrohungen abzuwehren. (22.08.2023/ac/a/n)



Chicago (www.aktiencheck.de) - Palo Alto Networks-Aktienanalyse von Loop Capital:Yun Kim, Analyst von Loop Capital, stuft die Aktie von Palo Alto Networks (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker-Symbol: 5AP, NASDAQ-Symbol PANW) weiterhin mit "buy" ein und erhöht das Kursziel von 240 USD auf 280 USD.Der mit Spannung erwartete Q4 Earnings Call des Unternehmens sei ein "Nicht-Ereignis" gewesen, abgesehen von einer erweiterten Präsentation am Investorentag mit einer aktualisierten produktorientierten Wachstumsstrategie und einem neuen Drei-Jahres-Wachstumsausblick. Da der jüngste, auf Firewall-Appliances ausgerichtete Produktauffrischungszyklus weitgehend zu Ende gehe, werde das Geschäftsmodell von Palo Alto Networks zunehmend softwareorientiert, was zu einem höheren Anteil an wiederkehrenden Umsätzen führe, allerdings bei kürzerer Vertragslaufzeit und geringeren Vorauszahlungen.Yun Kim, Analyst von Loop Capital, stuft die Palo Alto Networks-Aktie unverändert mit "buy" ein. (Analyse vom 21.08.2023)Börsenplätze Palo Alto Networks-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Palo Alto Networks-Aktie:221,00 EUR +0,02% (22.08.2023, 15:40)