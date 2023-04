NASDAQ-Aktienkurs Palo Alto Networks-Aktie:

190,97 USD -1,18% (24.04.2023, 17:02)



ISIN Palo Alto Networks-Aktie:

US6974351057



WKN Palo Alto Networks-Aktie:

A1JZ0Q



Ticker-Symbol Palo Alto Networks-Aktie:

5AP



NYSE Ticker-Symbol Palo Alto Networks-Aktie:

PANW



Kurzprofil Palo Alto Networks Inc.:



Palo Alto Networks (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker-Symbol: 5AP, NYSE-Ticker-Symbol PANW) vermarktet eine innovative Software-Plattform, die den immer komplexer werdenden Anforderungen Unternehmen, Dienstleistern und Regierungsbehörden an die Sicherheit ihrer Systeme und Netzwerke gerecht wird. Die Plattform des Unternehmens ermöglicht detaillierte Einblicke in den gesamten Datenverkehr und alle Anwendungen auf der Benutzerebene, und zwar zu allen Zeiten und bei voller Geschwindigkeit des Netzes. Ziel ist es, die Datennutzung, den Inhalt und die Risiken zu kontrollieren sowie Cyber-Bedrohungen abzuwehren. (24.04.2023/ac/a/n)

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palo Alto Networks-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie von Palo Alto Networks (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker-Symbol: 5AP, NASDAQ-Ticker-Symbol PANW) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Es laufe momentan gut bei Palo Alto. Das Unternehmen sei ohnehin im Megatrend Cyber Security unterwegs. Das größte Wachstum sei jetzt bei Security-Lösungen für die Cloud. Da sei noch jede Menge Wachstumspotenzial vorhanden. Niemand wachse hier so schnell wie Palo Alto. Man habe einen Umsatzzuwachs von mehr als 50% verbucht. Analysten seien für Palo Alto Networks positiv gestimmt. Die Palo Alto Networks-Aktie befindet sich im Aufwärtstrend und man kann hier investieren, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 24.04.2023)