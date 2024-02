Tradegate-Aktienkurs Palo Alto Networks-Aktie:

260,95 EUR -22,97% (21.02.2024, 12:34)



NASDAQ-Aktienkurs Palo Alto Networks-Aktie:

366,09 USD -0,07% (20.02.2024, 22:00)



ISIN Palo Alto Networks-Aktie:

US6974351057



WKN Palo Alto Networks-Aktie:

A1JZ0Q



Ticker-Symbol Palo Alto Networks-Aktie:

5AP



NASDAQ-Symbol Palo Alto Networks-Aktie:

PANW



Kurzprofil Palo Alto Networks Inc.:



Palo Alto Networks (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker-Symbol: 5AP, NASDAQ-Symbol PANW) vermarktet eine innovative Software-Plattform, die den immer komplexer werdenden Anforderungen Unternehmen, Dienstleistern und Regierungsbehörden an die Sicherheit ihrer Systeme und Netzwerke gerecht wird. Die Plattform des Unternehmens ermöglicht detaillierte Einblicke in den gesamten Datenverkehr und alle Anwendungen auf der Benutzerebene, und zwar zu allen Zeiten und bei voller Geschwindigkeit des Netzes. Ziel ist es, die Datennutzung, den Inhalt und die Risiken zu kontrollieren sowie Cyber-Bedrohungen abzuwehren. (21.02.2024/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Chicago (www.aktiencheck.de) - Palo Alto Networks-Aktienanalyse von Loop Capital:Die Analysten von Loop Capital stufen die Aktie von Palo Alto Networks Inc. (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker-Symbol: 5AP, NASDAQ-Symbol PANW) von "buy" auf "hold" nach unten.Palo Alto Networks habe ein weiteres glanzloses Quartal inmitten der Schwäche des US-Regierungskanals gemeldet und eine signifikante Änderung seiner Go-to-Market-Bewegung fallen lassen, so Loop in einer Research Note. Die Firma sage, dass Palo Alto im Wesentlichen ein umfangreiches Vorab-Rabattprogramm eingeführt habe, das einem Kunden, der das Produkt eines Wettbewerbers austausche, Gutschriften gewähre. Es scheine, dass das Unternehmen plane, diese Praxis in großem Umfang öffentlich einzuführen, sodass sie sich in den nächsten zwölf bis 18 Monaten negativ auf die Rechnungsstellung und das Umsatzwachstum auswirken werde, so Loop Capital in einer Research Note.Loop sei der Ansicht, dass andere Wettbewerber keine andere Wahl haben würden, als es Palo Alto gleichzutun, was den von Palo Alto erhofften positiven Effekt wahrscheinlich dämpfen würde. Obwohl die langfristige Produktstrategie und die aktuelle Wettbewerbsposition des Unternehmens positiv bewertet würden, halte es das Unternehmen für ratsam, zumindest in der Anfangsphase der neuen Markteinführung an der Seitenlinie zu bleiben.Die Analysten von Loop Capital stufen die Aktie von Palo Alto Networks von "buy" auf "hold" herab. Das Kursziel laute weiterhin 300 USD. (Analyse vom 21.02.2024)Börsenplätze Palo Alto Networks-Aktie: