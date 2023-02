NASDAQ-Aktienkurs Palo Alto Networks-Aktie:

187,75 USD +12,50% (22.02.2023, 22:00)



ISIN Palo Alto Networks-Aktie:

US6974351057



WKN Palo Alto Networks-Aktie:

A1JZ0Q



Ticker-Symbol Palo Alto Networks-Aktie:

5AP



NYSE Ticker-Symbol Palo Alto Networks-Aktie:

PANW



Kurzprofil Palo Alto Networks Inc.:



Palo Alto Networks (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker-Symbol: 5AP, NYSE-Ticker-Symbol PANW) vermarktet eine innovative Software-Plattform, die den immer komplexer werdenden Anforderungen Unternehmen, Dienstleistern und Regierungsbehörden an die Sicherheit ihrer Systeme und Netzwerke gerecht wird. Die Plattform des Unternehmens ermöglicht detaillierte Einblicke in den gesamten Datenverkehr und alle Anwendungen auf der Benutzerebene, und zwar zu allen Zeiten und bei voller Geschwindigkeit des Netzes. Ziel ist es, die Datennutzung, den Inhalt und die Risiken zu kontrollieren sowie Cyber-Bedrohungen abzuwehren. (22.02.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palo Alto Networks-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Palo Alto Networks (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker-Symbol: 5AP, NASDAQ-Ticker-Symbol PANW) unter die Lupe.Die Palo Alto Networks-Aktie sei heute mit großem Abstand der stärkste US-NASDAQ 100 gewesen, nachdem der Spezialist für Cybersicherheitssoftware die Gewinnprognosen übertroffen habe. Das liege v.a. an Cloud-Produkten der nächsten Generation. Vor den Kursgewinnen am Mittwoch (plus 12,5%) habe die Aktie bis zum Börsenschluss am Dienstag fast 20% in 2023 zugelegt. Sie halte ein Relative-Stärke-Rating von 67 von bestmöglichen 99, laut IBD Stock Checkup.In den letzten drei Jahren habe der US-Konzern über 3,4 Mrd. USD für zehn Übernahmen ausgegeben. Mit Wurzeln im Firewall"-Netzwerksicherheitsmarkt habe Palo Alto das Ziel, eine breite Cloud-basierte Sicherheitsplattform aufzubauen. Firewall Appliances würden Computernetzwerke schützen, indem sie Online-Eingriffe blockieren und webbasierte Anwendungen überwachen würden, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.02.2023)