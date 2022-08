Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere Alphabeta Access Products Ltd. und der Morgan Stanley & Co. International plc hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley & Co. International plc Vergütungen.



Börsenplätze Palo Alto Networks-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Palo Alto Networks-Aktie:

561,40 EUR -0,25% (29.08.2022, 08:00)



NASDAQ-Aktienkurs Palo Alto Networks-Aktie:

561,51 USD -2,44% (26.08.2022)



ISIN Palo Alto Networks-Aktie:

US6974351057



WKN Palo Alto Networks-Aktie:

A1JZ0Q



Ticker-Symbol Palo Alto Networks-Aktie:

5AP



NYSE Ticker-Symbol Palo Alto Networks-Aktie:

PANW



Kurzprofil Palo Alto Networks Inc.:



Palo Alto Networks (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker-Symbol: 5AP, NYSE-Ticker-Symbol PANW) vermarktet eine innovative Software-Plattform, die den immer komplexer werdenden Anforderungen Unternehmen, Dienstleistern und Regierungsbehörden an die Sicherheit ihrer Systeme und Netzwerke gerecht wird. Die Plattform des Unternehmens ermöglicht detaillierte Einblicke in den gesamten Datenverkehr und alle Anwendungen auf der Benutzerebene, und zwar zu allen Zeiten und bei voller Geschwindigkeit des Netzes. Ziel ist es, die Datennutzung, den Inhalt und die Risiken zu kontrollieren sowie Cyber-Bedrohungen abzuwehren. (29.08.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palo Alto Networks-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Palo Alto Networks (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker-Symbol: 5AP, NASDAQ-Ticker-Symbol PANW) unter die Lupe.Die Papiere von Palo Alto Networks hätten zu den klaren Gewinnern an den US-Börsen gehört. Das Unternehmen profitiere von der stark anziehenden Nachfrage nach Cybersecurity-Lösungen und habe am Montag bärenstarke Quartalszahlen vorgelegt. Für neue Kursfantasie sorge zudem der geplante Aktiensplit.Palo Alto habe in Q4 (bis Ende Juli) seine Erlöse um 27 Prozent auf 1,6 Milliarden Dollar bei Gewinnen je Aktie von 2,39 Dollar gesteigert und damit in beiden Fällen deutlich über den Prognosen der Wall-Street-Experten gelegen. Auch der Ausblick habe auf ganzer Linie überzeugt.Ein weiterer Kurstreiber sei der vom Unternehmen in dieser Woche angekündigte Aktiensplit im Verhältnis 3:1. Der Split werde am 13. September durchgeführt und gelte für alle Anleger, die bis einschließlich 6. September die Aktie besessen hätten."Dieser Aktiensplit wird unsere Aktie für unsere Mitarbeiter und Investoren zugänglicher machen. Da der Marktpreis unserer Aktie seit unserem Börsengang deutlich gestiegen ist, wird der Aktiensplit es den Mitarbeitern ermöglichen, mehr Aktien zu erwerben und leichter an unserem Aktienkaufplan für Mitarbeiter teilzunehmen. Darüber hinaus kann der Aktiensplit unsere Aktie für eine breitere Anlegerbasis zugänglicher machen", so das Unternehmen in einer veröffentlichten Stellungnahme.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Interessenskonflikt Split Pot Index: