Börsenplätze Palo Alto Networks-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Palo Alto Networks-Aktie:

217,15 EUR +12,49% (21.08.2023, 14:12)



NASDAQ-Aktienkurs Palo Alto Networks-Aktie:

209,69 USD +1,02% (18.08.2023)



ISIN Palo Alto Networks-Aktie:

US6974351057



WKN Palo Alto Networks-Aktie:

A1JZ0Q



Ticker-Symbol Palo Alto Networks-Aktie:

5AP



NASDAQ-Symbol Palo Alto Networks-Aktie:

PANW



Kurzprofil Palo Alto Networks Inc.:



Palo Alto Networks (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker-Symbol: 5AP, NASDAQ-Symbol PANW) vermarktet eine innovative Software-Plattform, die den immer komplexer werdenden Anforderungen Unternehmen, Dienstleistern und Regierungsbehörden an die Sicherheit ihrer Systeme und Netzwerke gerecht wird. Die Plattform des Unternehmens ermöglicht detaillierte Einblicke in den gesamten Datenverkehr und alle Anwendungen auf der Benutzerebene, und zwar zu allen Zeiten und bei voller Geschwindigkeit des Netzes. Ziel ist es, die Datennutzung, den Inhalt und die Risiken zu kontrollieren sowie Cyber-Bedrohungen abzuwehren. (21.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palo Alto Networks-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Palo Alto Networks (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker-Symbol: 5AP, NASDAQ-Symbol PANW) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Obwohl die Aktienmärkte dank des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds in China zur Schwäche neigen würden, gebe es Aktien, die sich diesem Trend widersetzen würden. Eine solche Aktie sei das amerikanische Cybersecurity-Unternehmen Palo Alto Networks, die am Freitag nachbörslich stark zulegen könne - das sei der Grund.Nachbörslich zum Wochenausgang habe der Anteilsschein von Palo Alto Networks knapp 12 Prozent zulegen können. Maßgeblich hierfür seien exzellente Unternehmenszahlen für das vierte Quartal gewesen. Die Amerikaner hätten den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 26 Prozent auf 1,95 Milliarden US-Dollar gesteigert. Dabei sei ein Nettogewinn von knapp 228 Millionen Dollar generiert worden und somit 0,64 Dollar pro Aktie.Für das erste Geschäftsquartal sei der Konzern positiv gestimmt und erwarte hier einen bereinigten Gewinn von 1,15 bis 1,17 Dollar je Anteilsschein bei einem Umsatzanstieg zwischen 16 und 18 Prozent auf bis zu 1,85 Milliarden Dollar.Palo Alto Networks sei Mitglied im "Der Aktionär" Cybersecurity-Index und habe dort derzeit die höchste Indexgewichtung vor Zscaler und Checkpoint. Weltweit steigende Investitionen in den Cybersecurity-Sektor sollten dem Index langfristig zugutekommen. Mit dem Indexzertifikat WKN DA0AB8 können Anleger nahezu eins zu eins an der Entwicklung von zehn Unternehmen aus diesem Sektor teilhaben, so Jürgen Dreifürst. (Analyse vom 21.08.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.