NASDAQ-Aktienkurs Palo Alto Networks-Aktie:

366,09 USD -0,07% (20.02.2024, 22:00)



ISIN Palo Alto Networks-Aktie:

US6974351057



WKN Palo Alto Networks-Aktie:

A1JZ0Q



Ticker-Symbol Palo Alto Networks-Aktie:

5AP



NASDAQ-Symbol Palo Alto Networks-Aktie:

PANW



Kurzprofil Palo Alto Networks Inc.:



Palo Alto Networks (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker-Symbol: 5AP, NASDAQ-Symbol PANW) vermarktet eine innovative Software-Plattform, die den immer komplexer werdenden Anforderungen Unternehmen, Dienstleistern und Regierungsbehörden an die Sicherheit ihrer Systeme und Netzwerke gerecht wird. Die Plattform des Unternehmens ermöglicht detaillierte Einblicke in den gesamten Datenverkehr und alle Anwendungen auf der Benutzerebene, und zwar zu allen Zeiten und bei voller Geschwindigkeit des Netzes. Ziel ist es, die Datennutzung, den Inhalt und die Risiken zu kontrollieren sowie Cyber-Bedrohungen abzuwehren. (21.02.2024/ac/a/n)



Cleveland (www.aktiencheck.de) - Palo Alto Networks-Aktienanalyse von KeyBanc Capital Markets:KeyBanc Capital Markets senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Palo Alto Networks Inc. (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker-Symbol: 5AP, NASDAQ-Symbol PANW).Das zweite Quartal des Cybersecurity-Spezialisten sei durchwachsen verlaufen und die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2024 sei deutlich gesenkt worden, heiße es in einer heute veröffentlichten Studie. Das Management habe die Schwäche im zweiten Quartal auf die schwache Konjunktur zurückgeführt, insbesondere auf das Thunderdome-Projekt, das nicht wie erwartet habe realisiert werden können, sowie auf die anhaltende Präferenz der Kunden für flexible Abrechnungsbedingungen. Während die Modellvisibilität in dieser Übergangsphase zu einer aggressiveren Rabattierung geringer sei, bleibe KeyBanc Capital Markets positiv gegenüber Palo Alto Networks als dem am besten positionierten Sicherheitskonsolidierer und einem führenden Unternehmen in stärkeren säkularen Wachstumsmärkten wie SASE, Cloud, Endpoint, Analytics und Appsec.KeyBanc Capital Markets hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "overweight"-Rating für die Palo Alto Networks-Aktie bestätigt und das Kursziel von 390 auf 380 USD reduziert. (Analyse vom 21.02.2024)Börsenplätze Palo Alto Networks-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Palo Alto Networks-Aktie:254,90 EUR -24,75% (21.02.2024, 15:26)