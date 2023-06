Börsenplätze Palo Alto Networks-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Palo Alto Networks-Aktie:

206,40 EUR +0,71% (12.06.2023, 15:43)



NASDAQ-Aktienkurs Palo Alto Networks-Aktie:

221,52 USD +0,65% (12.06.2023, 15:31)



ISIN Palo Alto Networks-Aktie:

US6974351057



WKN Palo Alto Networks-Aktie:

A1JZ0Q



Ticker-Symbol Palo Alto Networks-Aktie:

5AP



NASDAQ-Symbol Palo Alto Networks-Aktie:

PANW



Kurzprofil Palo Alto Networks Inc.:



Palo Alto Networks (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker-Symbol: 5AP, NASDAQ-Symbol PANW) vermarktet eine innovative Software-Plattform, die den immer komplexer werdenden Anforderungen Unternehmen, Dienstleistern und Regierungsbehörden an die Sicherheit ihrer Systeme und Netzwerke gerecht wird. Die Plattform des Unternehmens ermöglicht detaillierte Einblicke in den gesamten Datenverkehr und alle Anwendungen auf der Benutzerebene, und zwar zu allen Zeiten und bei voller Geschwindigkeit des Netzes. Ziel ist es, die Datennutzung, den Inhalt und die Risiken zu kontrollieren sowie Cyber-Bedrohungen abzuwehren. (12.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palo Alto Networks-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jürgen Dreifürst vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Palo Alto Networks (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker-Symbol: 5AP, NASDAQ-Symbol PANW) unter die Lupe.Angetrieben durch den Megatrend der künstlichen Intelligenz hätten sich Technologie-Werte zuletzt sehr gut entwickelt. So habe der NASDAQ 100 seit Jahresanfang etwas mehr als 30 Prozent zulegen können. Noch besser habe dieser weltweit führende Anbieter von Cybersicherheit-Lösungen performt. Das könnte so weitergehen.Bei dem Unternehmen handle es sich um den amerikanischen Technologie-Konzern Palo Alto Networks. Seit Jahresbeginn habe sich die Aktie extrem gut entwickelt und mehr als 50 Prozent zugelegt. Die zuletzt vorgelegten Unternehmenszahlen hätten die Erwartungen der Analysten sowohl bei Umsatz als auch Gewinn deutlich geschlagen. An der Wall Street seien die Nachrichten honoriert worden und hätten für einen weiteren Boost in der Aktie gesorgt.Die Aufnahme von Palo Alto Networks in den S&P 500 am 20. Juni dürfte die Aufmerksamkeit der Investoren für den Konzern weiter erhöhen. Das Unternehmen biete weiterhin eine interessante Story. Insbesondere der stark steigende Einsatz von KI-Anwendungen dürften das Wachstum des Unternehmens weiter befeuern.Palo Alto Networks sei Mitglied im zehn Werte umfassenden DER AKTIONÄR Cybersecurity Index und nehme dort die aktuell höchste Indexgewichtung vor Zscaler und Fortinet ein. Von der zunehmenden Digitalisierung durch KI-Anwendungen sollten die Unternehmen aus dem Index langfristig profitieren, so Jürgen Dreifürst von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.06.2023)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link