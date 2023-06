NASDAQ-Aktienkurs Palo Alto Networks-Aktie:

217,24 USD +0,21% (02.06.2023, 22:00)



ISIN Palo Alto Networks-Aktie:

US6974351057



WKN Palo Alto Networks-Aktie:

A1JZ0Q



Ticker-Symbol Palo Alto Networks-Aktie:

5AP



NASDAQ-Symbol Palo Alto Networks-Aktie:

PANW



Kurzprofil Palo Alto Networks Inc.:



Palo Alto Networks (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker-Symbol: 5AP, NASDAQ-Symbol PANW) vermarktet eine innovative Software-Plattform, die den immer komplexer werdenden Anforderungen Unternehmen, Dienstleistern und Regierungsbehörden an die Sicherheit ihrer Systeme und Netzwerke gerecht wird. Die Plattform des Unternehmens ermöglicht detaillierte Einblicke in den gesamten Datenverkehr und alle Anwendungen auf der Benutzerebene, und zwar zu allen Zeiten und bei voller Geschwindigkeit des Netzes. Ziel ist es, die Datennutzung, den Inhalt und die Risiken zu kontrollieren sowie Cyber-Bedrohungen abzuwehren. (05.06.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Palo Alto Networks-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in ihrer aktuellen Chartanalyse die Aktie von Palo Alto Networks (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker-Symbol: 5AP, NASDAQ-Symbol PANW) unter die Lupe.Einer unserer Lieblingsansätze verbindet das Konzept der Relativen Stärke (Levy) mit charttechnischen Konsolidierungsmustern, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. Die grundsätzliche Idee dabei sei, in Richtung des übergeordneten Trends zu investieren. Das gewährleiste das Kriterium "Relative Stärke". Der Ausbruch aus einer trendbestätigenden Formation gen Norden signalisiere wiederum, dass der besagte Trend erneut Fahrt aufnehme. Ein Lehrbuchbeispiel für das beschriebene Tradingsetup stelle aktuell der Kursverlauf der Palo Alto-Aktie dar. Mit einer hohen Relativen Stärke von 1,23 sei der Titel letzte Woche in "uncharted territory" jenseits der alten Hochs vom Frühjahr 2022 bei knapp 214 USD vorgestoßen. Selbst für sich genommen, stelle ein neues Allzeithoch (219,93 USD) eines der besten Signale der Technischen Analyse dar. Im konkreten Fall habe das Papier damit aber gleichzeitig auch die Schiebezone der letzten Monate zwischen gut 130 USD und 214 USD nach oben aufgelöst. Rein rechnerisch lasse sich das Anschlusspotenzial aus der Tradingrange auf rund 80 USD veranschlagen.Um die aktuelle Steilvorlage nicht zu gefährden, gilt es in Zukunft, nicht mehr nachhaltig unter die runde Marke von 200 USD zurückzufallen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. (Analyse vom 05.06.2023)Börsenplätze Palo Alto Networks-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Palo Alto Networks-Aktie:214,45 EUR +5,72% (05.06.2023, 09:11)