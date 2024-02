Börsenplätze Palo Alto Networks-Aktie:



Kurzprofil Palo Alto Networks Inc.:



Palo Alto Networks (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker-Symbol: 5AP, NASDAQ-Symbol PANW) vermarktet eine innovative Software-Plattform, die den immer komplexer werdenden Anforderungen Unternehmen, Dienstleistern und Regierungsbehörden an die Sicherheit ihrer Systeme und Netzwerke gerecht wird. Die Plattform des Unternehmens ermöglicht detaillierte Einblicke in den gesamten Datenverkehr und alle Anwendungen auf der Benutzerebene, und zwar zu allen Zeiten und bei voller Geschwindigkeit des Netzes. Ziel ist es, die Datennutzung, den Inhalt und die Risiken zu kontrollieren sowie Cyber-Bedrohungen abzuwehren. (27.02.2024/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palo Alto Networks-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Palo Alto Networks Inc. (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker-Symbol: 5AP, NASDAQ-Symbol PANW) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nancy Pelosi, ehemalige Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, sei für viele Börsianer eine Legende. Laut Berechnungen des Finanzportalshabe sie 2023 eine Rendite von 66 Prozent erzielt. Weil sie zuletzt auch mit NVIDIA hohe Gewinne eingefahren habe, sorge ihr jüngster Trade für Aufsehen an der Wall Street.Die US-Politikerin habe eine Position in Palo Alto Networks erworben. Das Cybersecurity-Unternehmen habe in der Vorwoche einen schwachen Ausblick gegeben und damit die Aktie zum Abschuss freigegeben. Doch Pelosi sehe wohl darin eine sehr gute Einstiegschance, denn sie solle für rund 1,25 Millionen Dollar Optionen auf Palo Alto gekauft haben. Die Papiere hätten einen Strike von 200 Dollar und eine Laufzeit bis Januar 2025.Der Kurs von Palo Alto habe sich seit Bekanntwerden des Einstiegs der "Superinvestorin", wie sie von vielen genannt werde, schon gut entwickelt. Mittlerweile habe er schon wieder an der 50-Tage-Linie gekratzt, die bei 323 Dollar verlaufe. Bis zum Gap-Close sei aber noch reichlich Platz. Die obere Gap-Kante, die Palo Alto in der Vorwoche fabriziert habe, liege bei etwa 360 Dollar.Die Kursreaktion auf die Quartalsprognose scheine übertrieben zu sein. Entsprechend habe sich die Palo Alto-Aktie in den vergangenen Tagen stabilisiert und vom Tief aus rund 20 Prozent zugelegt.Da die Aussichten für das Cybersecurity-Unternehmen weiterhin intakt sind, tun es risikofreudige Anleger der US-Politikerin Nancy Pelosi gleich und kaufen sich ein paar Stücke, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.02.2024)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link