NASDAQ-Aktienkurs Palo Alto Networks-Aktie:

240,81 USD +14,84% (21.08.2023, 22:00)



ISIN Palo Alto Networks-Aktie:

US6974351057



WKN Palo Alto Networks-Aktie:

A1JZ0Q



Ticker-Symbol Palo Alto Networks-Aktie:

5AP



NASDAQ-Symbol Palo Alto Networks-Aktie:

PANW



Kurzprofil Palo Alto Networks Inc.:



Palo Alto Networks (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker-Symbol: 5AP, NASDAQ-Symbol PANW) vermarktet eine innovative Software-Plattform, die den immer komplexer werdenden Anforderungen Unternehmen, Dienstleistern und Regierungsbehörden an die Sicherheit ihrer Systeme und Netzwerke gerecht wird. Die Plattform des Unternehmens ermöglicht detaillierte Einblicke in den gesamten Datenverkehr und alle Anwendungen auf der Benutzerebene, und zwar zu allen Zeiten und bei voller Geschwindigkeit des Netzes. Ziel ist es, die Datennutzung, den Inhalt und die Risiken zu kontrollieren sowie Cyber-Bedrohungen abzuwehren. (22.08.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Palo Alto Networks-Aktienanalyse der Deutschen Bank:Brad Zelnick, Analyst der Deutschen Bank, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Moderna Inc. (ISIN: US60770K1079, WKN: A2N9D9, Ticker-Symbol: 0QF, NASDAQ-Symbol: MRNA) und erhöht das Kursziel.Seine Forderung nach einer möglichen Abkehr von der Hardware sei unnötig gewesen, da Palo Alto beeindruckende Ergebnisse für das vierte Quartal und eine Mehrjahresprognose ohne die Notwendigkeit einer ungewöhnlichen Theatralik vorgelegt habe, so der Analyst in einer am Montag veröffentlichten Studie. Es habe keine Veränderungen im Management, keine Übernahmen, keine strategischen Weichenstellungen und v.a. keinen Rückgang des Wachstums oder der freien Cashflow-Marge gegeben.Brad Zelnick, Analyst der Deutschen Bank, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Rating für die Palo Alto Networks-Aktie bestätigt und das Kursziel von 225 auf 270 USD angehoben. (Analyse vom 21.08.2023)Börsenplätze Palo Alto Networks-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Palo Alto Networks-Aktie:222,10 EUR +0,52% (21.08.2023, 13:47)