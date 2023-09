Tradegate-Aktienkurs Palo Alto Networks-Aktie:

235,75 EUR +0,11% (12.09.2023, 15:36)



NASDAQ-Aktienkurs Palo Alto Networks-Aktie:

253,14 USD +1,77% (11.09.2023, 22:00)



ISIN Palo Alto Networks-Aktie:

US6974351057



WKN Palo Alto Networks-Aktie:

A1JZ0Q



Ticker-Symbol Palo Alto Networks-Aktie:

5AP



NASDAQ-Symbol Palo Alto Networks-Aktie:

PANW



Kurzprofil Palo Alto Networks Inc.:



Palo Alto Networks (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker-Symbol: 5AP, NASDAQ-Symbol PANW) vermarktet eine innovative Software-Plattform, die den immer komplexer werdenden Anforderungen Unternehmen, Dienstleistern und Regierungsbehörden an die Sicherheit ihrer Systeme und Netzwerke gerecht wird. Die Plattform des Unternehmens ermöglicht detaillierte Einblicke in den gesamten Datenverkehr und alle Anwendungen auf der Benutzerebene, und zwar zu allen Zeiten und bei voller Geschwindigkeit des Netzes. Ziel ist es, die Datennutzung, den Inhalt und die Risiken zu kontrollieren sowie Cyber-Bedrohungen abzuwehren. (12.09.2023/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palo Alto Networks-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Philipp Schleu vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Palo Alto Networks Inc. (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker-Symbol: 5AP, NASDAQ-Symbol PANW) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von Palo Alto habe nach der Veröffentlichung der Q3-Zahlen wieder ordentlich Fahrt aufgenommen und stehe nun kurz davor, das Allzeithoch vom 5. Juli zu erreichen. Auch das Kursziel des "Aktionär" rücke dabei in greifbare Nähe. Das sollten Trader jetzt beachten.Nach dem Höhenflug seit Jahresbeginn habe die Aktie von Anfang bis Mitte August einen kleinen Rücksetzer hinnehmen müssen. Im Nachhinein betrachtet, sei dies jedoch notwendig gewesen, um neue Käufer mitzunehmen, die ihre Kauforders an der Unterstützung bei 210,50 Dollar platziert hätten. Für weiteren Auftrieb hätten am 18. August gute Q3-Zahlen gesorgt, woraufhin die Aktie innerhalb eines Tages um 14,8 Prozent habe zulegen können. Auch der GD200, einer der wichtigsten gleitenden Durchschnitte für langfristige Trends, liege mit 196,48 Dollar deutlich unter dem aktuellen Kurs, was bullish zu werten sei.Sollte der Aufwärtstrend also fortgesetzt und das Allzeithoch bei 258,88 Dollar übertroffen werden, sei auch das Kursziel des "Aktionär" von 270 Dollar in greifbarer Nähe. Seit der Empfehlung am 22.02.2023 liege die Aktie bereits knapp 40 Prozent im Plus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Palo Alto Networks-Aktie: