Kurzprofil Palo Alto Networks Inc.:



Palo Alto Networks (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker-Symbol: 5AP, NYSE-Ticker-Symbol PANW) vermarktet eine innovative Software-Plattform, die den immer komplexer werdenden Anforderungen Unternehmen, Dienstleistern und Regierungsbehörden an die Sicherheit ihrer Systeme und Netzwerke gerecht wird. Die Plattform des Unternehmens ermöglicht detaillierte Einblicke in den gesamten Datenverkehr und alle Anwendungen auf der Benutzerebene, und zwar zu allen Zeiten und bei voller Geschwindigkeit des Netzes. Ziel ist es, die Datennutzung, den Inhalt und die Risiken zu kontrollieren sowie Cyber-Bedrohungen abzuwehren. (24.05.2023/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Palo Alto Networks-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Palo Alto Networks (ISIN: US6974351057, WKN: A1JZ0Q, Ticker-Symbol: 5AP, NASDAQ-Ticker-Symbol PANW) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die großen Indices in den USA würden heute erneut den Rückwärtsgang einlegen, denn es zeichne sich nach wie vor keine Einigung im Schuldenstreit ab. Allerdings gebe es auch Ausreißer an der Börse im positiven Sinne. Palo Alto schiebe sich an die Spitze des NASDAQ mit einem satten Plus.Die Aktien von Palo Alto Networks würden im späten Handel heute um mehr als acht Prozent zulegen, nachdem das Unternehmen für Sicherheitssoftware Ergebnisse für das dritte Quartal vorgelegt habe, die die Gewinnerwartungen übertroffen hätten.Während die Umsatzentwicklung in etwa den Schätzungen der Analysten entsprochen habe, habe das Unternehmen trotz des von CEO Nikesh Arora als "immer schwieriger werdenden Marktes" bezeichneten Umfelds eine Verbesserung der Margen verzeichnen können. Das habe zu einer über den Erwartungen liegenden Gewinnentwicklung geführt.Konkret habe Palo Alto für das am 30. April zu Ende gegangene Quartal einen Umsatz von 1,7 Milliarden Dollar verzeichnet, ein Plus von 24 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit habe das Unternehmen am oberen Ende der Prognosespanne zwischen 1,69 Milliarden Dollar und 1,72 Milliarden Dollar gelegen. Die Umsätze für das Quartal hätten bei 2,3 Milliarden US-Dollar gelegen, ein Plus von 26 Prozent, und damit leicht über der Prognose des Unternehmens von 2,20 bis 2,25 Milliarden Dollar.Für das im Juli endende vierte Geschäftsquartal rechne Palo Alto Networks mit einem Umsatz von 3,15 bis 3,2 Milliarden Dollar, was einem Anstieg zwischen 17 und 19 Prozent entspreche. Der Umsatz solle einen Wert zwischen 1,937 und 1,967 Milliarden Dollar erreichen, das wäre ein Anstieg von 25 bis 27 Prozent. Der Non-GAAP-Gewinn solle zwischen 1,26 und 1,30 Dollar pro Aktie liegen.Cybersicherheit bleibe - gerade im aktuellen Umfeld - ein Wachstumsmarkt. Im laufenden Jahr habe die Aktie bereits 36 Prozent zulegen können.Investierte Anleger bleiben bei der laufenden Empfehlung des "Aktionär" auf jeden Fall an Bord, so Fabian Strebin. (Analyse vom 24.05.2023)