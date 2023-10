Paris (www.aktiencheck.de) - Zu Beginn des Monats fiel Palladium unter die Unterstützung bei 1.192 USD und damit auch unter die Unterseite einer mehrwöchigen Seitwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Diesem Verkaufssignal sei ein Rücksetzer unter den Support bei 1.138 USD und an den Abwärtszielbereich bei 1.070 USD gefolgt. Ausgehend von einem neuen Verlaufstief bei 1.083 USD steige der Kurs aktuell wieder von der Unterseite an die Hürde bei 1.138 USD und versuche diese zu überwinden.Sollte es der Käuferseite jetzt gelingen, den Widerstand bei 1.138 USD aus dem Weg zu räumen, könnte zunächst eine Kaufwelle bis 1.192 USD führen. Damit hätte Palladium einen großen Abstand zwischen dem Kurs und dem Keysupportbereich von 1.070 - 1.083 USD aufgebaut. Sollte die Barriere bei 1.192 USD in der Folge ebenfalls durchbrochen werden, wäre bereits ein Kaufsignal mit einem ersten Ziel bei 1.265 USD aktiv. Abgaben unter 1.110 USD würden dagegen jetzt für einen weiteren Test der 1.083-USD-Marke sorgen. Unter 1.070 USD dürfte der Abwärtstrend bis 1.030 USD führen. (27.10.2023/ac/a/m)