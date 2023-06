Paris (www.aktiencheck.de) - Der Abwärtstrend bei Palladium hat sich in den letzten Tagen weiter verschärft und den Kurs unter das bisherige Jahrestief bei 1.334 USD einbrechen lassen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Zuvor sei der Versuch eines Ausbruchs über die neuen Widerstandsmarken bei 1.383 und 1.445 USD gescheitert. Damit sei das vorläufige Ende der Anfang März begonnenen Konsolidierungsphase eingeläutet und durch die Verkaufswelle in dieser Woche bestätigt worden. Aktuell erreiche Palladium schon das Tief des Mai 2019 bei 1.268 USD.Mit dem Erreichen dieser Marke wäre aus charttechnischer Sicht ein wichtiges Kursziel angelaufen. Eine massive Erholung bis hin zu einer Trendwende wäre theoretisch möglich. Als erstes bullisches Signal wäre dabei ein Anstieg über 1.343 USD zu werten, der aber durch einen Ausbruch über 1.383 USD bestätigt werden müsste. Allerdings sei die Kursschwäche aktuell derart eklatant, dass man eher mit einem Bruch von 1.268 USD rechnen sollte. Die Folge wäre ein Kursrutsch an die nächsttieferen Zielmarken bei 1.210 und 1.175 USD. Sollte es hier zu keiner Stabilisierung kommen, stünde ein Einbruch bis 1.138 USD an. (23.06.2023/ac/a/m)