Paris (www.aktiencheck.de) - Seit dem Scheitern an der Hürde bei 1.641 USD befindet sich der Palladiumkurs in einer weiteren Abwärtstrendbewegung, die ihn ab Mitte Mai wieder unter die Unterstützungen bei 1.460 und 1.383 USD drückte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.In der Spitze sei der Wert fast schon an das mittelfristige Tief aus dem Mai 2019 bei 1.268 USD eingebrochen. In den letzten Tagen sei allerdings eine Erholung gestartet, die aktuell wieder über das vorherige Jahrestief bei 1.343 USD und die 1.383-USD-Marke zurückführe.Um aus der aktuellen Erholung mehr zu machen, als nur einen Pullback an die früheren Unterstützungen, müsste Palladium jetzt die Hürde bei 1.445 USD aus dem Weg räumen. Gelinge dies, könnte ein bullisch zu wertender Anstieg bis 1.531 USD folgen. Hier könnte der Abwärtstrend aber schon in eine neue Runde gehen. Dies wäre auch der Fall, wenn der Kurs jetzt vor 1.445 USD abdrehen und wieder unter 1.343 USD zurücksetzen sollte. In der Folge dürfte sich die Baisse der letzten Monate bis 1.268 USD und das langfristige Ziel bei 1.200 bis 1.225 USD fortsetzen. An dieser Stelle könnte eine mittelfristige Bodenbildung einsetzen. (16.06.2023/ac/a/m)