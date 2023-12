Paris (www.aktiencheck.de) - Mit dem spektakulären Kursanstieg seit Anfang Dezember wurde bei Palladium der übergeordnete Abwärtstrend beendet und eine neue übergeordnete Erholungsphase begonnen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Dieser Kaufimpuls habe an der Zielzone um 960 USD eingesetzt und die beiden zentralen Abwärtstrendlinien durchbrochen, wie auch den Widerstand bei 1.083 USD. In der Folge dieser Kaufsignale sei der Wert direkt an die Hürde bei 1.192 USD gesprungen, die schon zu Beginn der laufenden Woche überschritten worden sei.Aktuell konsolidiere Palladium den Anstieg in einer schmalen Korrektur über der ehemaligen Hürde bei 1.192 USD und könnte schon nach einem Rücksetzer auf 1.160 USD wieder durchstarten. Das nächste Ziel auf der Oberseite wäre der Widerstand bei 1.287 USD. Darüber dürfte es sogar schon zu einem Anstieg bis 1.343 USD kommen. Sollte die Korrektur der letzten Tage auch unter 1.138 USD führen, stünde ein Rücksetzer bis 1.083 USD an, ehe der nächste große Kaufimpuls starten sollte. Erst darunter wäre der Fortbestand des Anstiegs ernsthaft gefährdet. (22.12.2023/ac/a/m)