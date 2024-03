Paris (www.aktiencheck.de) - Am Mittwoch war es so weit und der Palladiumkurs brach wie erwartet über den zentralen Widerstand bei 993 USD aus, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.Direkt im Anschluss habe sich die ohnehin steile Erholung dynamisch fortgesetzt und bis an den Bereich um 1.060 USD geführt. Auf diesem Niveau tendiere der Wert aktuell seitwärts und werde nur noch von der mittelfristigen Abwärtstrendlinie gebremst. Mit dem Anstieg sei zudem auch eine bullische SKS-Formation aktiviert, die auch im großen Bild für eine Trendwende spreche.Für die Käuferseite gelte es jetzt, die Trendlinie und den markanten Widerstand bei 1.083 USD aus dem Weg zu räumen. Damit wäre der Weg bis 1.138 USD frei. Hier könnte eine Zwischenkorrektur den Höhenflug unterbrechen. Letztlich dürfte der Schwung des Ausbruchs aber für einen ersten großen Anstieg bis 1.192 USD ausreichen. Scheitere der erste Versuch, die 1.083-USD-Marke zu durchbrechen, könnte nach einer Korrektur bis 993 - 1.010 USD der nächste Angriff starten. Abgaben unter 993 USD wären aktuell ein Zeichen aufkommender Schwäche und dürften zu einer Abwärtsbewegung bis 946 USD führen, ehe sich die Rally dort fortsetzen sollte. (08.03.2024/ac/a/m)